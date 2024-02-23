2 leti garancije
Oblikuje, prirezuje in brije
Originalno rezilo
Nastavljiv glavnik 5 v 1
Philips OneBlade prinaša revolucionarno tehnologijo, zasnovano za britje obraza. Lahko brije dlačice vseh dolžin. Njegov dvojni zaščitni sistem – drsna prevleka in zaobljene konice – omogoča preprosto in udobno britje. Njegova tehnologija britja se ponaša s hitrim premikanjem rezilne enote (12.000-krat na minuto) za učinkovito britje – tudi pri daljših dlačicah.
Nič več ohlapnih glavnikov za brado. Z novim nastavljivim glavnikom 5-v-1 naredite več z manj. Edinstvena zasnova odprtega glavnika poskrbi za učinkovito prirezovanje brez nabiranja las in prekinitev opravila – tudi pri dolgih in gostih dlačicah.
Ustvarite natančne linije z obojestranskim rezilom. Brijete lahko v obe smeri in tako bolje vidite vsako dlačico, ki jo boste obrili. Začrtajte linije svojega sloga v le nekaj sekundah!
4.5
od 5
1157
Ocene
92%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
KijaK
23/02/2024
Slovenija
Del promocije
Izdelek je odličen - mož je zelo zadovoljen
Izdelek je enostaven za uporabo - praktičen in v primerjavi z drugimi izdelki z sprejemljivo ceno.
Prednosti
Vse super
Slabosti
/
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za OneBlade 360 QP2834/20 Obraz in telo
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za OneBlade 360 QP2834/20 Obraz in telo
Sunny0000
23/02/2024
Slovenija
Del promocije
Izdelek z odličnimi funkciami in nastavki!
Zelo kvaliteten izdelek, za vsakdanjo britje. Obraza in intimnih delov
Prednosti
Super rezilo in nastavki
Slabosti
Ni
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za OneBlade 360 QP2834/20 Obraz in telo
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za OneBlade 360 QP2834/20 Obraz in telo
Kolekolev
22/02/2024
Slovenija
Del promocije
Odlično
Odlično, vedno pri roki,zelo zadovolen,priporočam,!!!
Prednosti
Odlično
Slabosti
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Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za OneBlade 360 QP2834/20 Obraz in telo
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za OneBlade 360 QP2834/20 Obraz in telo
Spletna raziskava, izvedena leta 2024, v kateri so sodelovali 16.003 moški, uporabniki električnih brivnih aparatov.
Za najboljšo izkušnjo britja. Izračunano za 2 popolni britji na teden. Dejanski rezultati so lahko drugačni.