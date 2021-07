Uporabljajte Skype™ prek televizorja

Izkušnje delite z najbližjimi, kjerkoli že so. S storitvijo Skype™ lahko prek televizorja brezplačno opravljate glasovne in videoklice. Visokokakovostno kamero enostavno priključite na pametni LED-televizor Philips in začnite klicati. Več o izdelku