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Shaver series 5000 PowerTouch Električni brivnik za suho britje

Izdelek ni več na voljo

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Shaver series 5000 PowerTouchElektrični brivnik za suho britje

PT920/18

Shaver series 5000 PowerTouch Električni brivnik za suho britje

Izdelek ni več na voljo

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  • Kako čistiti brivnik Philips S5000–S7000 | Preprost vodnik po korakih
    Kako čistiti brivnik Philips S5000–S7000 | Preprost vodnik po korakih

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Priročniki in dokumentacija

Uporabniški priročnik

  • PDF dat., 9.2 MB
  • 18 April 2022

Uporabniški priročnik

  • PDF dat., 20.4 MB
  • 14 April 2022

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