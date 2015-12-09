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  • TripleTrack
  • TripleTrack
  • TripleTrack
  • TripleTrack
  • TripleTrack
  • TripleTrack
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  • TripleTrack
  • TripleTrack
  • TripleTrack
  • TripleTrack
  • TripleTrack

Izdelek ni več na voljo

Shaver series 5000 PowerTouchElektrični brivnik za suho britje

PT920/18

4.1
| (30) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 90%
TripleTrack
PowerTouch pospeši jutranjo rutino. Zagotavlja daljšo uporabo z enim polnjenjem, ima popolnoma pralne glave in rezila TripleTrack, zato zagotavlja hitro britje. Z brivnikom PowerTouch jutranjo rutino vedno opravite izjemno hitro.
Poglej vse prednosti
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Blagovna znamka št. 1 v svetu električnega britja

Z vsako potezo obrijete 50 % več

TripleTrack

  • Vrtljive glave TripleTrack

  • 60 minut uporabe/1 ura polnjenja

  • Vzmetno rezilo

  • Stojalo za polnjenje in torbica

Rezila TripleTrack pokrivajo 50 % večjo površino kože naenkrat

Rezila TripleTrack pokrivajo 50 % večjo površino kože naenkrat

Glave TripleTrack s 3 obroči z rezili pokrivajo 50 % večjo površino kože naenkrat. Reže in luknje glav DualPrecision omogočajo udobno britje dolgih las in strnišč.

Vrtljivo in Flex & Float

Vrtljivo in Flex & Float

Glave so prilagodljive, zato so v stalnem tesnem stiku s kožo, in vrtljive za dodatno dimenzijo gibanja – vse to zagotavlja gladko, hitro in udobno britje.

Glave DualPrecision za britje dolgih dlak in kratkih dlačic

Glave DualPrecision za britje dolgih dlak in kratkih dlačic

Z rezili DualPrecision lahko udobno brijete dolge dlake in kratke dlačice. 1. Z režami brijete dolge dlake. 2. Z luknjami brijete kratke dlačice.

Tehnične specifikacije

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Deli in dodatna oprema

Deli in pribor

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.1

od 5

30

Ocene

90%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

2

09/12/2015

Hrvatska

Hrvatska

odlične karakteristike

odličan proizvod, dobra cijena, tih, brzo punjenje. do sada nikakvih problema

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 5000 PowerTouch PT920/21 Dry electric shaver

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 5000 PowerTouch PT920/21 Dry electric shaver

13/11/2015

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Skvělá volba!

Už můj třetí strojek Philips a to nejlepší. Nenáviděl jsem holení a hodil jsem se dvakrát nebo třikrát týdně. Teď se holím každý den! Strojek nabijim jednou za 9 dní!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 5000 PowerTouch PT920/18 Holicí strojek pro suché holení

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 5000 PowerTouch PT920/18 Holicí strojek pro suché holení

28/09/2015

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Produkt mi sedi a splnuje moje ocekavani.

Produkt mi vyhovuje. Ja na baterii, rychle se nabiji, jasna a zretelna signalizace nabiti. Bezproblemova udrzba, je omyvatelny vodou,

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 5000 PowerTouch PT920/18 Holicí strojek pro suché holení

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 5000 PowerTouch PT920/18 Holicí strojek pro suché holení

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