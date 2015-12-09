2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Blagovna znamka št. 1 v svetu električnega britja
Vrtljive glave TripleTrack
60 minut uporabe/1 ura polnjenja
Vzmetno rezilo
Stojalo za polnjenje in torbica
Glave TripleTrack s 3 obroči z rezili pokrivajo 50 % večjo površino kože naenkrat. Reže in luknje glav DualPrecision omogočajo udobno britje dolgih las in strnišč.
Glave so prilagodljive, zato so v stalnem tesnem stiku s kožo, in vrtljive za dodatno dimenzijo gibanja – vse to zagotavlja gladko, hitro in udobno britje.
Z rezili DualPrecision lahko udobno brijete dolge dlake in kratke dlačice. 1. Z režami brijete dolge dlake. 2. Z luknjami brijete kratke dlačice.
4.1
od 5
30
Ocene
90%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
korisnikphilips
09/12/2015
Hrvatska
odlične karakteristike
odličan proizvod, dobra cijena, tih, brzo punjenje. do sada nikakvih problema
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 5000 PowerTouch PT920/21 Dry electric shaver
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 5000 PowerTouch PT920/21 Dry electric shaver
Karolko
13/11/2015
Česká republika
Preverjen kupec
Skvělá volba!
Už můj třetí strojek Philips a to nejlepší. Nenáviděl jsem holení a hodil jsem se dvakrát nebo třikrát týdně. Teď se holím každý den! Strojek nabijim jednou za 9 dní!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 5000 PowerTouch PT920/18 Holicí strojek pro suché holení
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 5000 PowerTouch PT920/18 Holicí strojek pro suché holení
Bronek
28/09/2015
Česká republika
Preverjen kupec
Produkt mi sedi a splnuje moje ocekavani.
Produkt mi vyhovuje. Ja na baterii, rychle se nabiji, jasna a zretelna signalizace nabiti. Bezproblemova udrzba, je omyvatelny vodou,
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 5000 PowerTouch PT920/18 Holicí strojek pro suché holení
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 5000 PowerTouch PT920/18 Holicí strojek pro suché holení