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Philips Airfryer serije 5000 Airfryer

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Philips Airfryer serije 5000Airfryer

NA565/02

Philips Airfryer serije 5000 Airfryer

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Priročniki in dokumentacija

UK Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF dat., 122.9 kB
  • 1 August 2026

EU DECLARATION OF CONFORMITY - English (US)

  • PDF dat., 197.6 kB
  • 31 July 2026

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