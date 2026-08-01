Prejmi 10% popusta
Philips spletna trgovina
2 leti garancije
Kuhanje
Vse serije
Philips Airfryer serije 5000 Airfryer
Podpora
NA565/02
Pojdi v trgovino
Prijavite se ali ustvarite račun
V hipu boste imeli dostop do priročnikov, prilagojene podpore in še več. Poleg tega je hitro in enostavno.
UK Declaration of Conformity - English (US)
EU DECLARATION OF CONFORMITY - English (US)
Dodatek za Airfryer 6,2 lKomplet za žar
Iz cvrtnika Philips Airfryer se kadi bel dim
Obrnite se na Philips
Z veseljem vam bomo pomagali