2 leti garancije
Enostavno preklapljanje med 1 mega košaro in 2 košarama
Vsestranska priprava z zračnim cvrtjem. Zdaj s steamfry in kuhanjem na pari
Enostavno čiščenje s samodejnim čiščenjem s paro
Vodenje in podpora z brezplačno aplikacijo HomeID
Ne glede na to, ali pripravljate tiho večerjo za dva ali hranite celotno razširjeno družino, boste vedno pripravljeni. Kuhajte v dveh ločenih košarah 3 l + 6 l za vsakodnevno priročnost ali ju združite v eno ogromno košaro s prostornino približno 10 l za najpomembnejše obroke – dovolj velika za 2,5 kg ocvrtega krompirčka, 1,9 kg rebrc ali celega piščanca. Hkrati kuhajte na pari,cvrite z vročim zrakom ali kombinirajte oboje za vedno popolne teksture.
Para in vroč zrak skupaj zagotavljata rezultate, ki presegajo zgolj hrustljavost – zadržita vlago, izboljšata mehkobo in ustvarita teksture, ki so hkrati sočne in zlato zapečene, kar vam omogoča najboljše iz obeh svetov. Popolno za zlato pico, hrustljavo pečen kruh, sočnega piščanca in pečeno zelenjavo z vašim Airfryerjem s paro.
Tehnologija pare ohranja do 93 % hranilnih snovi*, hkrati pa ustvarja svilnate, mehke teksture, ki se topijo v ustih. Od mehkih cmokov do popolnoma kuhanega lososa na pari, zelenjava, ki ostane živahna, in beljakovine, ki ostanejo neverjetno sočne. Zdrava priprava hrane, ki dejansko odlično okusi in jo obožujejo prijatelji in družina.
4.8
od 5
11
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Sander755
30/07/2026
Eesti
Väärt aparaat!
Väga lihtne ja mugav kasutada. Toidud valmivad ilma liigse vaevata ja on megamaitsvad. Soovitan!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Philipsi Airfryer 5000 seeria NA565/02 Airfryer
Date of Use 2026-07-23
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Philipsi Airfryer 5000 seeria NA565/02 Airfryer
Date of Use 2026-07-23
Dorado90
30/07/2026
Eesti
Peresõbralik suur kuumaõhufritüür!
mulle meeldib aurutussüsteem, mis jätab köögiviljad mõnusalt pehmeks ning mitte liialt märjaks. Meeldib ka, et Airfryer on piisavalt suur suurema pere õhtusöögi valmistamiseks ja toidu tegemisele ei lähe mul nii kaua aega. Eriti tore on dehüdreerimise võimalus, mida minu tavaline ahi näiteks üldse ei võimalda.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Philipsi Airfryer 5000 seeria NA565/02 Airfryer
Date of Use 2026-07-06
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Philipsi Airfryer 5000 seeria NA565/02 Airfryer
Date of Use 2026-07-06
Raud123
14/07/2026
Eesti
Parim airfryer
Olen selle air fryer’iga väga rahul. Eriti mulle meeldib vaatlusaken, toidu valmimist saab jälgida ilma sahtlit avamata. Lisaks on aurufunktsioon on suurepärane lisand, sest liha jääb mahlane, samas kui pealispind muutub mõnusalt krõbedaks. Kana pole Olnud kunagi parem kui airfry ja aurufunktsiooniga küpsetades . Lihtne kasutada ning puhastamine on samuti mugav.
Prednosti
Lihtne puhastada, korraga saab palju küpsetada, auru ja airfry funktsioon
Slabosti
Võtab palju ruumi aga toit on seda väärt
Ta ocena je bila podana za Philipsi Airfryer 5000 seeria NA565/02 Airfryer
Date of Use 2026-05-27
Ta ocena je bila podana za Philipsi Airfryer 5000 seeria NA565/02 Airfryer
Date of Use 2026-05-27
Meritev zunanjega laboratorija, ki temelji na stopnji ohranitve vitamina C v primerjavi z nekuhanimi cvetovi brokolija.
Za optimalne rezultate po vsaki uporabi v veliki košari uporabite funkcijo čiščenja s paro za 15 minut.
V primerjavi s pomfrijem, pripravljenim v običajni cvrtniku z globokim oljem, v primerjavi s Philips Airfryer z RapidAir tehnologijo.
Za pogrevanje je dovoljeno uporabljati samo steklene, aluminijaste, keramične ali posode iz nerjavečega jekla.
Število receptov se lahko razlikuje glede na državo.
Interna laboratorijska meritev NA56x z lososom v primerjavi z uporabo pečice energijskega razreda A. Rezultati se lahko razlikujejo glede na recept.