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Multigroom series 7000 12-v-1, obrazne dlake, lasje in dlake po telesu
Izdelek ni več na voljo
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MG7735/15
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Izjava o skladnosti EU - English (US)
MultigroomGlavnik za dlačice po telesu, 5 mm
MultigroomGlavnik za dlačice po telesu, 3 mm
MultigroomGlavnik, 16 mm
All-in-One-Trimmer/MultigroomPrirezovalnik za nosne in ušes. dlačice
MultigroomGlavnik, 4 mm
Multigroom series 7000Prirezovalnik las
Napajalnik HQ8505
ShaversŠčetka za čiščenje
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