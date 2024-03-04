IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

2 leti garancije

Vse serije

  • Eno orodje, popoln slog
  • Eno orodje, popoln slog
  • Eno orodje, popoln slog
  • Eno orodje, popoln slog
  • Eno orodje, popoln slog
  • Eno orodje, popoln slog

2+3 podaljšana garancija

All-in-One TrimmerSerija 5000

MG5930/15

4.6
| (1800) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 93%
Eno orodje, popoln slog
Oblikujte svoj osebni videz z vsestranskim prirezovalnikom, ki vključuje 11 kakovostnih orodij za oblikovanje dlak na obrazu, glavi in telesu. Rezila s samodejnim ostrenjem iz nerjavnega jekla ostanejo ostra kot prvi dan brez mazanja za natančno prirezovanje.
Poglej vse prednosti

Za obraz, lase in telo

Eno orodje, popoln slog

  • 11 v 1: obraz, glava in telo

  • Samoostrilna jeklena rezila

  • Tehnologija BeardSense

Vse v enem za obraz, glavo in telo

Ta prirezovalnik vse v enem ponuja 11 orodij za urejanje v skladu z vsemi vašimi potrebami. Priročno prirezovanje in oblikovanje obraznih dlačic, striženje las in urejanje dlačic po telesu.

Za enakomerno prirezovanje in ostre robove

Prirezovalnik in njegov komplet z več glavniki ponujata 11 nastavitev dolžine od 0,5 do 16 mm v natančnih korakih po 1 mm za krajše in daljše sloge brade. Oblikujte ostre robove in dlačice na licih, bradi in vratu s kovinskim prirezovalnikom ter izpopolnite svoj videz.

Poslovite se od dlak na telesu

Naš nastavek brivnika za telo poskrbi za udobno britje od vratu navzdol. Edinstvena zaščita za kožo ščiti občutljive predele, ko prirezujete tudi 0,5 mm kratke dlake. Dlake lahko prirezujete tudi s pritrdljivim glavnikom.

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete

Poiščite nadomestne dele ali dodatno opremo

Deli in dodatna oprema

Deli in pribor

    Omrežni adapter USB HQ87

    CP0909/01
    • Damski brivniki 8000/6000
    • Prirezovalniki vse v enem 9000/7000/5000
    • Brivniki 9000/8000/7000/5000/3000/1000
    • OneBlade
    • 7,5-vatni napajalnik z 2 pinoma je primeren za uporabo v državah EU

    Kabel USB

    CP1788/01
    • Združljiv samo z napravami z napajanjem prek vhoda USB
    • Črna
    • Dolžina kabla: 92 cm
    • 2-pinski

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.6

od 5

1800

Ocene

93%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

04/03/2024

Slovenija

Slovenija

Najboljši brivnik

Najboljše je to da ima veliko nastavkov in dobro baterijo

Prednosti

Dobra baterija

Slabosti

Na občutljivih mestih lahko pride do ureznin

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za All-in-One Trimmer MG5930/15 Serija 5000

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za All-in-One Trimmer MG5930/15 Serija 5000

02/03/2024

Slovenija

Slovenija

Super funkcije, veliko možnosti za vse moške, ki b

Za vse moške, ki želijo urediti svoje dlake kjerkoli po telesu

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za All-in-One Trimmer MG7940/15 Serija 7000

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za All-in-One Trimmer MG7940/15 Serija 7000

02/03/2024

Slovenija

Slovenija

Večnamenski prirezovalnik

Izdelek dobil za darilo, od Božička, saj mi je prejšnji prirezovalnik, ravno tako Phillips , odslužil svoje. Največ se uporablja za krajšanje in urejanje brade, stranskih delov frizure, včasih tudi za krajšanje dlak po telesu. Baterija je dolgo vzdržljiva. Glede velikosti bi povdaril, da je ravno pravšnji za roke in se ga da natančno uporabljati. Močno ga priporočam bradonjam 😀

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za All-in-One Trimmer MG5930/15 Serija 5000

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za All-in-One Trimmer MG5930/15 Serija 5000

Prijavite se na novičke Philips in med prvimi odkrijte ekskluzivne ponudbe

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki

Želim prejemati promocijska sporočila – na podlagi svojih nastavitev in vedenja – o Philips izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah. Od prejemanja se lahko kadarkoli odjavim!

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki
Omejitve odgovornosti

  1. Na osnovi prirezovanja obraznih dlačic 2,3-krat na teden, vsakič v povprečju po 11,5 minute