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Multigroom series 5000 11-v-1, obrazne dlake, lasje in dlake po telesu
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MG5730/15
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Uporabniški priročnik
Izjava o skladnosti EU - English (US)
MultigroomGlavnik za dlačice po telesu, 5 mm
Beardtrimmer, MultigroomTorbica
Glavnik za brado, 2 mm
MultigroomGlavnik za brado 1 mm
Multigroom series 3000 Prirezovalnik las
MultigroomNastavljivi glavnik za brado
Multigroom series 5000& 7000Mrežica
Multigroom/All-in-One-TrimmerNatančni prirezovalnik brade
MultigroomGlavnik, 9 mm
Multigroom Glavnik, 12 mm
MultigroomGlavnik za dlačice po telesu, 3 mm
MultigroomGlavnik, 16 mm
All-in-One-Trimmer/MultigroomPrirezovalnik za nosne in ušes. dlačice
Rezilo
Napajalnik A00390
Beardtrimmer series 5000Natančni prirezovalnik
ShaversŠčetka za čiščenje
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