IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

Podaljšana garancija

Vse serije

Harmony Komponentni mikro glasbeni sistem

Izdelek ni več na voljo

Podpora

HarmonyKomponentni mikro glasbeni sistem

MCM7000/12

Harmony Komponentni mikro glasbeni sistem

Izdelek ni več na voljo

Pojdi v trgovino

Prijavite se ali ustvarite račun

Registrirajte svoj produkt

V hipu boste imeli dostop do priročnikov, prilagojene podpore in še več. Poleg tega je hitro in enostavno.

Registriraj zdaj

Za iOS in Android

Aplikacija za slušalke Philips

Podpira upravljanje izbranih modelov Philips Bluetooth zvočnikov, soundbarov, party zvočnikov, mikrosistemov, CD soundmachine naprav in prenosnih radiev.

Skenirajte QR-kodo za prenos aplikacije
Aplikacija za slušalke Philips

Priročniki in dokumentacija

Lokaliziran reklamni letak

  • PDF dat., 1.5 MB
  • 21 July 2026

Garancija in servis

Preverite pogoje garancije in začnite s postopkom zamenjave ali popravila.

Garancija

Garancijska določila za naše izdelke

Obrnite se na Philips

Z veseljem vam bomo pomagali