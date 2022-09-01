IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

Podaljšana garancija

Vse serije

  • Fotografija sprednje strani izdelka
  • Fotografija podrobnosti izdelka
  • Fotografija podrobnosti izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Primarna slika
  • Fotografija sprednje strani izdelka
  • Fotografija podrobnosti izdelka
  • Fotografija podrobnosti izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Primarna slika

Izdelek ni več na voljo

HarmonyKomponentni mikro glasbeni sistem

MCM7000/12

5

| (2) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Uživajte v glasbi izvirne kakovosti

Ta Philipsov MCM7000/12 nudi odličen zvok s CD-jev prek povezave MP3 Link in USB Direct. Kupolasti visokotonski zvočniki poskrbijo za podroben in naraven zvok, s funkcijo za regulacijo visokih in nizkih tonov pa lahko prilagajate tone. Aluminijasto ohišje poskrbi za visokokakovosten videz.

Poglej vse prednosti

Obsedeni z zvokom

Uživajte v glasbi izvirne kakovosti

  • Kupolasti visokotonski zvočnik

  • CD, USB, FM

  • 60 W, 4 pogonske glasbene enote

Neposredna povezava USB za predvajanje glasbe v obliki MP3/WMA

Neposredna povezava USB za predvajanje glasbe v obliki MP3/WMA

Z načinom USB Direct napravo USB preprosto priključite v vrata USB na Philipsovi napravi in digitalna glasba se bo predvajala neposredno iz Philipsove naprave.

Skupna izhodna moč 60 W RMS

Skupna izhodna moč 60 W RMS

RMS je koren povprečja kvadratov, ki predstavlja vrednost, s katero se meri zvočna moč oziroma natančneje električna moč, ki se prenese iz ojačevalnika zvoka v zvočnik. Meri se v vatih. Proizvedena zvočna moč je odvisna od količine električne moči, ki se prenese v zvočnik, in občutljivosti zvočnika. Zmogljivost ojačevalnikov je omejena s količino električne energije, ki jo lahko ojačijo, zmogljivost zvočnikov pa s količino električne energije, ki jo lahko pretvorijo v zvočno energijo, ne da bi prišlo do popačenja zvočnega signala. Višja kot je vatna moč, večja je zvočna moč, ki jo odda zvočnik.

Kupolasti visokotonski zvočnik za naravni zvok z bogatimi podrobnostmi

Kupolasti visokotonski zvočnik reproducira čiste visoke in srednje frekvence, zato je zvok iz zvočnikov čistejši. S harmonično mešanico nepopačenega in nespremenjenega zvoka širokega razpona zagotavlja podrobne in čiste vokale, natančen instrumental in naravne tone, zato je zvok v kombinaciji z nizkotonskimi zvočniki uravnotežen in bogat.

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

5.0

od 5

2

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

01/09/2022

България

България

Preverjen kupec

Продуктът е чудесен

защото няма недостатъци. Чудесен звук .Лесен за работа

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Harmony MCM7000 Компонентна микро Hi-Fi система

Datum uporabe 2020-09-01

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Harmony MCM7000 Компонентна микро Hi-Fi система

Datum uporabe 2020-09-01

04/09/2020

Magyarország

Magyarország

A mindenes

Ez a termék kategóriáját felülmúló hangminőséggel rendelkezik. Viszonylag magas ára ellenére is megérte. A bluetooth hiányzik belőle, de azt egy külső adapterrel lehet pótolni. Teljesítménye nem nagy, viszont a hangminőség első osztályú!

Prednosti

Kiváló hangminőség, USB, CD, Külső AUX, Rádi, és Távirányító.

Slabosti

Bluetooth nincs beépítve

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Harmony MCM7000 Komponens mikro Hi-Fi rendszer

Datum uporabe 2018-09-04

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Harmony MCM7000 Komponens mikro Hi-Fi rendszer

Datum uporabe 2018-09-04

Prijavite se na novičke Philips in med prvimi odkrijte ekskluzivne ponudbe

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki

Želim prejemati promocijska obvestila o Philipsovih izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah glede na svoje izbire in vedenje. Odjavim se lahko enostavno in kadarkoli.

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki