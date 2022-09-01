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Uživajte v glasbi izvirne kakovosti
Ta Philipsov MCM7000/12 nudi odličen zvok s CD-jev prek povezave MP3 Link in USB Direct. Kupolasti visokotonski zvočniki poskrbijo za podroben in naraven zvok, s funkcijo za regulacijo visokih in nizkih tonov pa lahko prilagajate tone. Aluminijasto ohišje poskrbi za visokokakovosten videz.
Kupolasti visokotonski zvočnik
CD, USB, FM
60 W, 4 pogonske glasbene enote
Z načinom USB Direct napravo USB preprosto priključite v vrata USB na Philipsovi napravi in digitalna glasba se bo predvajala neposredno iz Philipsove naprave.
RMS je koren povprečja kvadratov, ki predstavlja vrednost, s katero se meri zvočna moč oziroma natančneje električna moč, ki se prenese iz ojačevalnika zvoka v zvočnik. Meri se v vatih. Proizvedena zvočna moč je odvisna od količine električne moči, ki se prenese v zvočnik, in občutljivosti zvočnika. Zmogljivost ojačevalnikov je omejena s količino električne energije, ki jo lahko ojačijo, zmogljivost zvočnikov pa s količino električne energije, ki jo lahko pretvorijo v zvočno energijo, ne da bi prišlo do popačenja zvočnega signala. Višja kot je vatna moč, večja je zvočna moč, ki jo odda zvočnik.
Kupolasti visokotonski zvočnik reproducira čiste visoke in srednje frekvence, zato je zvok iz zvočnikov čistejši. S harmonično mešanico nepopačenega in nespremenjenega zvoka širokega razpona zagotavlja podrobne in čiste vokale, natančen instrumental in naravne tone, zato je zvok v kombinaciji z nizkotonskimi zvočniki uravnotežen in bogat.
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5.0
od 5
2
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Ushko
01/09/2022
България
Preverjen kupec
Продуктът е чудесен
защото няма недостатъци. Чудесен звук .Лесен за работа
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Harmony MCM7000 Компонентна микро Hi-Fi система
Datum uporabe 2020-09-01
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Harmony MCM7000 Компонентна микро Hi-Fi система
Datum uporabe 2020-09-01
Tomi12345
04/09/2020
Magyarország
A mindenes
Ez a termék kategóriáját felülmúló hangminőséggel rendelkezik. Viszonylag magas ára ellenére is megérte. A bluetooth hiányzik belőle, de azt egy külső adapterrel lehet pótolni. Teljesítménye nem nagy, viszont a hangminőség első osztályú!
Prednosti
Kiváló hangminőség, USB, CD, Külső AUX, Rádi, és Távirányító.
Slabosti
Bluetooth nincs beépítve
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Harmony MCM7000 Komponens mikro Hi-Fi rendszer
Datum uporabe 2018-09-04
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Harmony MCM7000 Komponens mikro Hi-Fi rendszer
Datum uporabe 2018-09-04