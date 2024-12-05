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Domači zvočni sistemi
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MCD170/12
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Za iOS in Android
Podpira upravljanje izbranih modelov Philips Bluetooth zvočnikov, soundbarov, party zvočnikov, mikrosistemov, CD soundmachine naprav in prenosnih radiev.
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Uporabniški priročnik - English (US)
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Garancija
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