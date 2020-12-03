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  • Uživajte v filmih z DVD-jev z odličnim zvokom
  • Uživajte v filmih z DVD-jev z odličnim zvokom
  • Uživajte v filmih z DVD-jev z odličnim zvokom
  • Uživajte v filmih z DVD-jev z odličnim zvokom
  • Uživajte v filmih z DVD-jev z odličnim zvokom
  • Uživajte v filmih z DVD-jev z odličnim zvokom

Izdelek ni več na voljo

Mikro DVD-sistem za domači kino

MCD170/12

4
| (1) Ocena | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Uživajte v filmih z DVD-jev z odličnim zvokom
Zdaj lahko resnično izkusite popolno zvočno in vizualno doživetje hišnega kina! Elegantni mikro DVD-sistem za hišni kino Philips MCD170 je opremljen s funkcijo Dynamic Bass Boost za globoke in bogate nizke tone.
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Uživajte v filmih z DVD-jev z odličnim zvokom

  • Predvajanje DVD-jev

  • Neposredna povezava USB

  • Kompaktna zasnova

Predvajajte formate DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD in CD-RW

Predvajajte formate DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD in CD-RW

Predvajalnik Philips je združljiv s skoraj vsemi razpoložljivimi ploščami DVD in CD na trgu. DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD in CD-RW – vse lahko predvajate s svojim predvajalnikom. DivX® Ultra združuje predvajanje DivX® z izjemnimi funkcijami, kot so vgrajeni podnapisi, več jezikov predvajanega zvoka ter več zapisov in menijev v enem priročnem datotečnem formatu. CD-RW je drug izraz za pogon CD, ki lahko predvaja običajen prepisljiv format CD.

Uživajte v skladbah MP3/WMA neposredno iz prenosnih pogonov USB

Uživajte v skladbah MP3/WMA neposredno iz prenosnih pogonov USB

Napravo preprosto priključite v vrata USB na glasbenem stolpu Philips. Digitalna glasba se bo predvajala neposredno iz naprave. Zdaj lahko svoje najljubše trenutke delite z družino in prijatelji.

Digitalna naravnava FM za prednastavitev do 20 postaj

Digitalna naravnava FM za prednastavitev do 20 postaj

Digitalni radio FM vam nudi dodatne glasbene možnosti za glasbeno zbirko v zvočnem sistemu Philips. Poiščite postajo, ki jo želite poslušati, in pritisnite ter držite gumb za prednastavitve, da si sistem zapomni frekvenco. S shranjenimi prednastavljenimi radijskimi postajami lahko hitro dostopate do najljubšega radijskega programa, ne da bi morali vsakič znova ročno iskati pravo frekvenco.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.0

od 5

1

Ocena

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

5
3
2
1

03/12/2020

Česká republika

Česká republika

Výrobek se skvělými funkcemi ne pro začátečníky

Tento systém máme již deset let i s bateríí do ovladače, již jsme nemuseli ještě měnit. Bohužel ale patříme spíše k méně náročným uživatelům, takže jsme jej nikdy plně nevyužívali. Má velmi dobrý zvuk. Bohužel trochu složitější na instalaci a manipulaci. Nedoporučuju ho začátečníkům jako jsme my.

Prednosti

Má velmi dobrý zvuk, vychytaný design, krásně se vyjímá v pokoji, přehrává spoustu formátů, dlouhou výdrž baterie v ovladači

Slabosti

Problém jsme mívali akorát s rádiem, které nechytalo požadovanou stanici dostatečně kvalitně. Zatímco běžný cd přehrávač v pokoji vedle v pohodě. A anténa tak, jak je provedená, mi přijde zvláštní. Dále pokud jste do něj dali běžné Cd a spustili je, nešlo ukončit dříve než dohrálo resp 15 minut po té, co dohrálo. Pokud byste se o to pokusili dříve, zahrávali byste si s poškozením cd anebo přístroje, což je značná nevýhoda. Speciální baterie, žádné normální monočlánky.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za MCD170 Miniaturní DVD kino

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za MCD170 Miniaturní DVD kino

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