2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Predvajanje DVD-jev
Neposredna povezava USB
Kompaktna zasnova
Predvajalnik Philips je združljiv s skoraj vsemi razpoložljivimi ploščami DVD in CD na trgu. DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD in CD-RW – vse lahko predvajate s svojim predvajalnikom. DivX® Ultra združuje predvajanje DivX® z izjemnimi funkcijami, kot so vgrajeni podnapisi, več jezikov predvajanega zvoka ter več zapisov in menijev v enem priročnem datotečnem formatu. CD-RW je drug izraz za pogon CD, ki lahko predvaja običajen prepisljiv format CD.
Napravo preprosto priključite v vrata USB na glasbenem stolpu Philips. Digitalna glasba se bo predvajala neposredno iz naprave. Zdaj lahko svoje najljubše trenutke delite z družino in prijatelji.
Digitalni radio FM vam nudi dodatne glasbene možnosti za glasbeno zbirko v zvočnem sistemu Philips. Poiščite postajo, ki jo želite poslušati, in pritisnite ter držite gumb za prednastavitve, da si sistem zapomni frekvenco. S shranjenimi prednastavljenimi radijskimi postajami lahko hitro dostopate do najljubšega radijskega programa, ne da bi morali vsakič znova ročno iskati pravo frekvenco.
4.0
od 5
1
Ocena
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Marthas
03/12/2020
Česká republika
Výrobek se skvělými funkcemi ne pro začátečníky
Tento systém máme již deset let i s bateríí do ovladače, již jsme nemuseli ještě měnit. Bohužel ale patříme spíše k méně náročným uživatelům, takže jsme jej nikdy plně nevyužívali. Má velmi dobrý zvuk. Bohužel trochu složitější na instalaci a manipulaci. Nedoporučuju ho začátečníkům jako jsme my.
Prednosti
Má velmi dobrý zvuk, vychytaný design, krásně se vyjímá v pokoji, přehrává spoustu formátů, dlouhou výdrž baterie v ovladači
Slabosti
Problém jsme mívali akorát s rádiem, které nechytalo požadovanou stanici dostatečně kvalitně. Zatímco běžný cd přehrávač v pokoji vedle v pohodě. A anténa tak, jak je provedená, mi přijde zvláštní. Dále pokud jste do něj dali běžné Cd a spustili je, nešlo ukončit dříve než dohrálo resp 15 minut po té, co dohrálo. Pokud byste se o to pokusili dříve, zahrávali byste si s poškozením cd anebo přístroje, což je značná nevýhoda. Speciální baterie, žádné normální monočlánky.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za MCD170 Miniaturní DVD kino
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za MCD170 Miniaturní DVD kino