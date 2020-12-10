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  • Zagotovljeno bolj zdrave dlesni v 2 tednih*
  • Zagotovljeno bolj zdrave dlesni v 2 tednih*
  • Zagotovljeno bolj zdrave dlesni v 2 tednih*
  • Zagotovljeno bolj zdrave dlesni v 2 tednih*
  • Zagotovljeno bolj zdrave dlesni v 2 tednih*
  • Zagotovljeno bolj zdrave dlesni v 2 tednih*
  • Zagotovljeno bolj zdrave dlesni v 2 tednih*
  • Zagotovljeno bolj zdrave dlesni v 2 tednih*
  • Zagotovljeno bolj zdrave dlesni v 2 tednih*
  • Zagotovljeno bolj zdrave dlesni v 2 tednih*
  • Zagotovljeno bolj zdrave dlesni v 2 tednih*
  • Zagotovljeno bolj zdrave dlesni v 2 tednih*
  • Zagotovljeno bolj zdrave dlesni v 2 tednih*
  • Zagotovljeno bolj zdrave dlesni v 2 tednih*
  • Zagotovljeno bolj zdrave dlesni v 2 tednih*
  • Zagotovljeno bolj zdrave dlesni v 2 tednih*
  • Zagotovljeno bolj zdrave dlesni v 2 tednih*
  • Zagotovljeno bolj zdrave dlesni v 2 tednih*
  • Zagotovljeno bolj zdrave dlesni v 2 tednih*
  • Zagotovljeno bolj zdrave dlesni v 2 tednih*
  • Zagotovljeno bolj zdrave dlesni v 2 tednih*
  • Zagotovljeno bolj zdrave dlesni v 2 tednih*
  • Zagotovljeno bolj zdrave dlesni v 2 tednih*
  • Zagotovljeno bolj zdrave dlesni v 2 tednih*

Izdelek ni več na voljo

Philips SonicareNastavek za medzobno čiščenje AirFloss Pro/Ultra

HX8332/01

4.2
| (247) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 81%
Zagotovljeno bolj zdrave dlesni v 2 tednih*
Če zob ne nitkate redno, lahko z nastavkom AirFloss Pro/Ultra**** preprosto in učinkovito očistite predele med zobmi. AirFloss Pro/Ultra lahko uporabljate z ustno ali navadno vodo in na zdravje dlesni klinično dokazano učinkuje enako dobro kot zobna nitka.**
Poglej vse prednosti

Zasnovano za vse, ki zob ne nitkajo redno

Zagotovljeno bolj zdrave dlesni v 2 tednih*

  • 2 nastavka

Odstrani do 99,9 % zobnih oblog***

Odstrani do 99,9 % zobnih oblog***

AirFloss Pro/Ultra odstrani do 99,9 % oblog na mestih delovanja.***

Tehnologija zraka in mikrokapljic

Tehnologija zraka in mikrokapljic

Naše klinično dokazane rezultate omogoča naša edinstvena tehnologija, ki z združevanjem zraka in ustne ali navadne vode v ustni votlini temeljito in hkrati nežno očisti področja med zobmi in ob dlesni.

Enostaven način razvijanja zdrave navade

Enostaven način razvijanja zdrave navade

Čiščenje interproksimalnega področja med zobmi je zelo pomembno za splošno zdravje ustne votline. AirFloss Pro/Ultra omogoča enostavno čiščenje globlje med zobmi in razvoj zdrave navade.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.2

od 5

247

Ocene

81%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

10/12/2020

Slovenija

Slovenija

Odličen

Primeren za vsakodnevno uporabo, enostaven in natančen.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HX8341/01 AirFloss Pro/Ultra – Trial

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HX8341/01 AirFloss Pro/Ultra – Trial

19/06/2017

Slovenija

Slovenija

Popolnoma izpoljnjuje moja pricakovanja.

Odlicen pripomocek , ku dopolnjuje uporabo zobne scetke sonicare. Priporocam.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HX8331/01 Nastavek za medzobno čiščenje AirFloss Pro/Ultra

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HX8331/01 Nastavek za medzobno čiščenje AirFloss Pro/Ultra

12/10/2018

Hrvatska

Hrvatska

Odlična zamjena za zubni konac ili interdentalnu četkicu

Vrlo učinkovit uređaj za održavanje interdentalne higijene. Mogućnost korištenja tekućine za ispiranje usta i bitno skraćeno ukupno vrijeme potrebno za čišćenje, čine ga superiornim u odnosu na klasične metode koncem i interdentalnom četkicom. Spremnik za tekućinu je dovoljno velik za nekoliko korištenja, bez žrtvovanja prenosivosti ili lakoće upotrebe uređaja. Automatski način rada je OK, mada nije nužno potreban. Kapacitet baterije je zadovoljavajući, a čišćenje i održavanje uređaja lako. Manje zamjerke idu više u smjeru mogućeg prostora za poboljšanje, a to su: malo uži vrh mlaznice koji bi mogao preciznije usmjeriti mlaz, nekakav oblik zaštite od prskanja mlaza uokolo (npr. po ogledalu) i regulator same jačine pritiska zračnog mlaza. Također, upotrebom nekakvog univerzalnog punjača, smanjila bi se potreba za nošenjem viška plastike na putovanjima. Sve u svemu, ovo je vrlo dobar i elegantan uređaj koji dobro radi ono za što je napravljen.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HX8331/01 AirFloss Pro/Ultra za interdentalno čišćenje

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HX8331/01 AirFloss Pro/Ultra za interdentalno čišćenje

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Omejitve odgovornosti

  1. sicer vam vrnemo denar

  2. Če pacienti z blagim do zmernim vnetjem dlesni AirFloss uporabljajo v kombinaciji z ročno zobno ščetko in protimikrobno ustno vodo, bo AirFloss pri ljudeh, ki neredno nitkajo, pomagal razviti zdravo navado medzobnega čiščenja. Za več informacij si preberite razdelek "Vprašanja in odgovori" v zavihku "Podpora".

  3. * Na mestih delovanja. V laboratorijski raziskavi. Dejanski rezultati v realnih okoliščinah se lahko razlikujejo

  4. * *AirFloss Ultra in Pro sta enaka izdelka, ki pa sta lahko različno poimenovana glede na državo in kanal.

  5. * * * Odvisno od uporabljene nastavitve curka