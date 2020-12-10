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Z 1 nastavkom
AirFloss Pro/Ultra odstrani do 99,9 % oblog na mestih delovanja.***
Naše klinično dokazane rezultate omogoča naša edinstvena tehnologija, ki z združevanjem zraka in ustne ali navadne vode v ustni votlini temeljito in hkrati nežno očisti področja med zobmi in ob dlesni.
Čiščenje interproksimalnega področja med zobmi je zelo pomembno za splošno zdravje ustne votline. AirFloss Pro/Ultra omogoča enostavno čiščenje globlje med zobmi in razvoj zdrave navade.
4.2
od 5
247
Ocene
81%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Man666
10/12/2020
Slovenija
Odličen
Primeren za vsakodnevno uporabo, enostaven in natančen.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HX8341/01 AirFloss Pro/Ultra – Trial
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HX8341/01 AirFloss Pro/Ultra – Trial
tana
19/06/2017
Slovenija
Popolnoma izpoljnjuje moja pricakovanja.
Odlicen pripomocek , ku dopolnjuje uporabo zobne scetke sonicare. Priporocam.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HX8331/01 Nastavek za medzobno čiščenje AirFloss Pro/Ultra
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HX8331/01 Nastavek za medzobno čiščenje AirFloss Pro/Ultra
Ivan28
12/10/2018
Hrvatska
Odlična zamjena za zubni konac ili interdentalnu četkicu
Vrlo učinkovit uređaj za održavanje interdentalne higijene. Mogućnost korištenja tekućine za ispiranje usta i bitno skraćeno ukupno vrijeme potrebno za čišćenje, čine ga superiornim u odnosu na klasične metode koncem i interdentalnom četkicom. Spremnik za tekućinu je dovoljno velik za nekoliko korištenja, bez žrtvovanja prenosivosti ili lakoće upotrebe uređaja. Automatski način rada je OK, mada nije nužno potreban. Kapacitet baterije je zadovoljavajući, a čišćenje i održavanje uređaja lako. Manje zamjerke idu više u smjeru mogućeg prostora za poboljšanje, a to su: malo uži vrh mlaznice koji bi mogao preciznije usmjeriti mlaz, nekakav oblik zaštite od prskanja mlaza uokolo (npr. po ogledalu) i regulator same jačine pritiska zračnog mlaza. Također, upotrebom nekakvog univerzalnog punjača, smanjila bi se potreba za nošenjem viška plastike na putovanjima. Sve u svemu, ovo je vrlo dobar i elegantan uređaj koji dobro radi ono za što je napravljen.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HX8331/01 AirFloss Pro/Ultra za interdentalno čišćenje
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HX8331/01 AirFloss Pro/Ultra za interdentalno čišćenje
Če pacienti z blagim do zmernim vnetjem dlesni AirFloss uporabljajo v kombinaciji z ročno zobno ščetko in protimikrobno ustno vodo, bo AirFloss pri ljudeh, ki neredno nitkajo, pomagal razviti zdravo navado medzobnega čiščenja. Za več informacij si preberite razdelek "Vprašanja in odgovori" v zavihku "Podpora".
* Na mestih delovanja. V laboratorijski raziskavi. Dejanski rezultati v realnih okoliščinah se lahko razlikujejo
* *AirFloss Ultra in Pro sta enaka izdelka, ki pa sta lahko različno poimenovana glede na državo in kanal.
* * * Odvisno od uporabljene nastavitve curka