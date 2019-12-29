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  • Ne nitkate? Potem izberite AirFloss.
  • Ne nitkate? Potem izberite AirFloss.
  • Ne nitkate? Potem izberite AirFloss.
  • Ne nitkate? Potem izberite AirFloss.
  • Ne nitkate? Potem izberite AirFloss.
  • Ne nitkate? Potem izberite AirFloss.
  • Ne nitkate? Potem izberite AirFloss.
  • Ne nitkate? Potem izberite AirFloss.
  • Ne nitkate? Potem izberite AirFloss.
  • Ne nitkate? Potem izberite AirFloss.
  • Ne nitkate? Potem izberite AirFloss.
  • Ne nitkate? Potem izberite AirFloss.
  • Ne nitkate? Potem izberite AirFloss.
  • Ne nitkate? Potem izberite AirFloss.
  • Ne nitkate? Potem izberite AirFloss.
  • Ne nitkate? Potem izberite AirFloss.
  • Ne nitkate? Potem izberite AirFloss.
  • Ne nitkate? Potem izberite AirFloss.
  • Ne nitkate? Potem izberite AirFloss.
  • Ne nitkate? Potem izberite AirFloss.
  • Ne nitkate? Potem izberite AirFloss.
  • Ne nitkate? Potem izberite AirFloss.
  • Ne nitkate? Potem izberite AirFloss.
  • Ne nitkate? Potem izberite AirFloss.

Izdelek ni več na voljo

Philips Sonicare AirFlossNastavek za medzobno čiščenje – akumulatorski

HX8221/02

4.3
| (104) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 80%
Ne nitkate? Potem izberite AirFloss.
Za tiste, ki ne nitkajo redno, predstavlja AirFloss enostaven začetek čiščenja med zobmi. AirFloss lahko uporabljate z ustno ali navadno vodo. Opremljen je z edinstveno tehnologijo zraka in mikrokapljic za odstranjevanje zobnih oblog na težko dostopnih mestih.
Poglej vse prednosti

Odstranjuje zobne obloge, kjer jih ščetkanje ne more

Ne nitkate? Potem izberite AirFloss.

  • Z 1 nastavkom

Tehnologija, ki čisti s pritiskom na gumb

Tehnologija, ki čisti s pritiskom na gumb

AirFloss uporablja edinstveno tehnologijo zraka in mikrokapljic, ki pošlje curek zraka pod tlakom in vode ali ustne vode med zobe. En pritisk na gumb za vklop je preprost kot miškin klik.

V samo 30 sekundah očisti celotna usta

V samo 30 sekundah očisti celotna usta

S pripomočkom AirFloss celotna usta očistite v samo 30 sekundah. Pritisnite gumb za enkraten curek, nato pa premaknite in ponovite. Če želite uporabiti novo funkcijo samodejnega curka, pridržite gumb in vodilno konico premikajte po delih ust. Curek se samodejno sproži vsako sekundo.

V samo dveh tednih pomaga izboljšati zdravje dlesni

V samo dveh tednih pomaga izboljšati zdravje dlesni

Sonicare AirFloss klinično dokazano v samo dveh tednih izboljša zdravje dlesni.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.3

od 5

104

Ocene

80%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

29/12/2019

Slovensko

Slovensko

Jednoduché a účinné

Jednoduché a účinné čistenie silným rázom vody zmiešanou so vzduchu.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za AirFloss HX8211/02 Nabíjateľná medzizubná kefka

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za AirFloss HX8211/02 Nabíjateľná medzizubná kefka

22/05/2020

Česká republika

Česká republika

Funguje tak,jak jsem si představoval .

Perfektně čistí mezizubní prostor a je šetrný k dásním.

Prednosti

Jednoduché používání a účinnost

Slabosti

Nevím

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za AirFloss HX8211/02 Mezizubní – nabíjecí

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za AirFloss HX8211/02 Mezizubní – nabíjecí

15/01/2018

Česká republika

Česká republika

Naprostá spokojenost s produktem

Mezizubní kartáček sice používám pravidelně, přesto si mezizubní prostory ještě na závěr dočistím pomocí Philips Sonicare AirFloss. Philips Sonicare AirFloss poskytuje šetrný a účinný způsob odstranění drobných nečistot z mezizubních prostor. Nedám na něj dospustit. Když se mi jeden po těžkém pádu rozbil, musela jsem si hned pořídit nový.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za AirFloss HX8210/22 Přístroj pro mezizubní hygienu

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za AirFloss HX8210/22 Přístroj pro mezizubní hygienu

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  1. kot samo z uporabo ročne zobne ščetke