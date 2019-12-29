2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Z 1 nastavkom
AirFloss uporablja edinstveno tehnologijo zraka in mikrokapljic, ki pošlje curek zraka pod tlakom in vode ali ustne vode med zobe. En pritisk na gumb za vklop je preprost kot miškin klik.
S pripomočkom AirFloss celotna usta očistite v samo 30 sekundah. Pritisnite gumb za enkraten curek, nato pa premaknite in ponovite. Če želite uporabiti novo funkcijo samodejnega curka, pridržite gumb in vodilno konico premikajte po delih ust. Curek se samodejno sproži vsako sekundo.
Sonicare AirFloss klinično dokazano v samo dveh tednih izboljša zdravje dlesni.
4.3
od 5
104
Ocene
80%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Slavomír
29/12/2019
Slovensko
Jednoduché a účinné
Jednoduché a účinné čistenie silným rázom vody zmiešanou so vzduchu.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za AirFloss HX8211/02 Nabíjateľná medzizubná kefka
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za AirFloss HX8211/02 Nabíjateľná medzizubná kefka
Zebra 17
22/05/2020
Česká republika
Funguje tak,jak jsem si představoval .
Perfektně čistí mezizubní prostor a je šetrný k dásním.
Prednosti
Jednoduché používání a účinnost
Slabosti
Nevím
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za AirFloss HX8211/02 Mezizubní – nabíjecí
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za AirFloss HX8211/02 Mezizubní – nabíjecí
Lucka1
15/01/2018
Česká republika
Naprostá spokojenost s produktem
Mezizubní kartáček sice používám pravidelně, přesto si mezizubní prostory ještě na závěr dočistím pomocí Philips Sonicare AirFloss. Philips Sonicare AirFloss poskytuje šetrný a účinný způsob odstranění drobných nečistot z mezizubních prostor. Nedám na něj dospustit. Když se mi jeden po těžkém pádu rozbil, musela jsem si hned pořídit nový.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za AirFloss HX8210/22 Přístroj pro mezizubní hygienu
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za AirFloss HX8210/22 Přístroj pro mezizubní hygienu
kot samo z uporabo ročne zobne ščetke