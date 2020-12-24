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Izdelek ni več na voljo

Philips Sonicare AirFlossNastavek za medzobno čiščenje – akumulatorski

HX8111/02

3.6

| (5) Ocene

Philips AirFloss – enostavnejše nitkanje

Če nitkanje ni del vaše ustaljene ustne nege, ne dosegate bakterij, ki se lahko nakopičijo med zobmi. Philips Sonicare AirFloss omogoča temeljito vsakodnevno čiščenje z enostavnim nitkanjem.

Poglej vse prednosti

Nežno in učinkovito izboljša zdravje ust

Philips AirFloss – enostavnejše nitkanje

  • Za polnjenje

  • Z 1 nastavkom

Tehnologija Microburst čisti ob pritisku na gumb

Tehnologija Microburst čisti ob pritisku na gumb

Tehnologija Microburst sproži hiter curek zraka pod tlakom in drobnih kapljic vode za čiščenje delov med zobmi, ki jih zobna ščetka ne doseže

Enostavna uporaba z enim gumbom; enostavno kot klik z miško

Enostavna uporaba z enim gumbom; enostavno kot klik z miško

Enostavna uporaba z enim gumbom za enostavno čiščenje v 60 sekundah.

Tanka ukrivljena šoba za enostavno čiščenje tudi težko dosegljivih delov

Tanka ukrivljena šoba za enostavno čiščenje tudi težko dosegljivih delov

Tanka ukrivljena šoba za enostavno čiščenje tudi težko dosegljivih delov

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Ocene

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3.6

od 5

5

Ocene

4
3

24/12/2020

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

skvěle dočistí mezizubní prostory

Philips Sonicare AirFloss dokonale dočistí mezizubní prostory po umytí zubů a využití mezizubního kartáčku. Bez něj není každodenní domácí ústní hygiena kompletní. Osobně používám do přístroje ústní vodu.

Prednosti

perfektně odstranní i malé částečky z mezizubních prostor, dlouhá výdrž baterie

Slabosti

postavený není úplně nejstabilnější, pozor na pády končící nefunkčností a nutností koupit nový

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za AirFloss HX8111/12 Sonicare AirFloss

Datum uporabe 2018-12-24

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za AirFloss HX8111/12 Sonicare AirFloss

Datum uporabe 2018-12-24

16/10/2013

Česká republika

Česká republika

Začíná se pro mě stávat nenahraditelnou pomůckou

Pro mě výbornou pomůckou, která již zcela nahrazuje mezizubní kartáčky. Od mala mám spodní chrup křivý (zuby se v jedné části překrývají) a dostat se mezi ně kartáčkem či nití je velmi obtížné. Ani průchod střiku z AirFlossu není 100%, ale rozhodně je to pro mě podstatným zlepšením.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za AirFloss HX8111/02 Interdental - Rechargeable

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za AirFloss HX8111/02 Interdental - Rechargeable

19/08/2018

Polska

Polska

Bardzo dobry irygator

Skutecznie oczyszcza powierzchnie międzyzębowe. Polecam.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za AirFloss HX8111/02 Interdental - Rechargeable

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za AirFloss HX8111/02 Interdental - Rechargeable

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Omejitve odgovornosti

  1. V primerjavi z uporabo samo običajne zobne ščetke