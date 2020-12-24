Izdelek ni več na voljo
HX8111/02
Philips AirFloss – enostavnejše nitkanje
Če nitkanje ni del vaše ustaljene ustne nege, ne dosegate bakterij, ki se lahko nakopičijo med zobmi. Philips Sonicare AirFloss omogoča temeljito vsakodnevno čiščenje z enostavnim nitkanjem.
Za polnjenje
Z 1 nastavkom
Tehnologija Microburst sproži hiter curek zraka pod tlakom in drobnih kapljic vode za čiščenje delov med zobmi, ki jih zobna ščetka ne doseže
Enostavna uporaba z enim gumbom za enostavno čiščenje v 60 sekundah.
Tanka ukrivljena šoba za enostavno čiščenje tudi težko dosegljivih delov
3.6
od 5
5
Ocene
lucieph
24/12/2020
Česká republika
Preverjen kupec
skvěle dočistí mezizubní prostory
Philips Sonicare AirFloss dokonale dočistí mezizubní prostory po umytí zubů a využití mezizubního kartáčku. Bez něj není každodenní domácí ústní hygiena kompletní. Osobně používám do přístroje ústní vodu.
Prednosti
perfektně odstranní i malé částečky z mezizubních prostor, dlouhá výdrž baterie
Slabosti
postavený není úplně nejstabilnější, pozor na pády končící nefunkčností a nutností koupit nový
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za AirFloss HX8111/12 Sonicare AirFloss
Datum uporabe 2018-12-24
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za AirFloss HX8111/12 Sonicare AirFloss
Datum uporabe 2018-12-24
Haroska
16/10/2013
Česká republika
Začíná se pro mě stávat nenahraditelnou pomůckou
Pro mě výbornou pomůckou, která již zcela nahrazuje mezizubní kartáčky. Od mala mám spodní chrup křivý (zuby se v jedné části překrývají) a dostat se mezi ně kartáčkem či nití je velmi obtížné. Ani průchod střiku z AirFlossu není 100%, ale rozhodně je to pro mě podstatným zlepšením.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za AirFloss HX8111/02 Interdental - Rechargeable
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za AirFloss HX8111/02 Interdental - Rechargeable
Mario7603
19/08/2018
Polska
Bardzo dobry irygator
Skutecznie oczyszcza powierzchnie międzyzębowe. Polecam.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za AirFloss HX8111/02 Interdental - Rechargeable
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za AirFloss HX8111/02 Interdental - Rechargeable
V primerjavi z uporabo samo običajne zobne ščetke