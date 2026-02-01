HX4021/04
Osnovna nega za zdrave zobe in dlesni
Preklopite na električno ščetkanje brez napora z osnovnim modelom Philips Sonicare 2000 Series. V primerjavi z ročno zobno ščetko vam zagotavlja do 3-krat učinkovitejše odstranjevanje zobnih oblog.Več o izdelku
Če ste upravičeni do oprostitve DDV na medicinske pripomočke, jo lahko uveljavite pri tem izdelku. Znesek DDV je odštet od zgoraj prikazane cene. Vse podrobnosti si oglejte v košarici.
Ta električna zobna ščetka je opremljena z našo glavo ščetke Intercare. Zelo dolge ščetine odstranijo več zobnih oblog med zobmi in na težko dostopnih mestih.
Zobne ščetke Philips Sonicare poskrbijo za nežno, a učinkovito čiščenje ter negujejo vaše zobe in dlesni z 31.000 gibi ščetin na minuto. Tekočina za čiščenje Sonicare podpira čiščenje s potiskanjem tekočine globoko med zobe in ob robove dlesni.
Uživajte v čiščenju z 2 nastavitvami intenzivnosti. Izberete lahko med dvema stopnjama: nizka in srednja. Lahko si privoščite nekoliko bolj dinamično ščetkanje ali se bolj posvetite posameznim področjem.
Program enostavnega začetka Sonicare je zasnovan za tiste, ki šele začenjajo z električnim ščetkanjem. Program vam ponuja možnost postopnega, nežnega povečevanja moči ščetkanja v prvih 14 dneh uporabe.
Optimizirajte čas umivanja zob s časovniki za čiščenje zobnih ščetk Sonicare. Vsakih 30 sekund vas bo funkcija BrushPacer opozorila na umivanje novega območja. Po 2 minutah vam bo časovnik SmartTimer sporočil, da je umivanje zob končano.
Eno polnjenje zadostuje za 14 dni rednega ščetkanja. Vaša dnevna rutina bo tako še enostavnejša.
