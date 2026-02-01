Vodeno ščetkanje

Optimizirajte čas umivanja zob s časovniki za čiščenje zobnih ščetk Sonicare. Vsakih 30 sekund vas bo funkcija BrushPacer opozorila na umivanje novega območja. Po 2 minutah vam bo časovnik SmartTimer sporočil, da je umivanje zob končano.