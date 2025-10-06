  • Zbogom, ročne zobne ščetke. Pozdravljena, ščetka Sonicare.
Philips Sonicare 4100 SeriesSonična električna zobna ščetka

HX3689/41

4.9
| (69) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 98
Na voljo v

Prizmatična Malibu modra
Prizmatična rajsko rožnata
Sonična tehnologija v kombinaciji z delovanjem naše ščetke ob vsakem ščetkanju nežno odstrani madeže za naravno bolj bele zobe.
Sonična zobna ščetka št. 1 po priporočilu zobozdravnikov po vsem svetu

Pomaga beliti zobe ob vsakem ščetkanju

  • Tehnologija Sonicare

  • QuadPacer in SmarTimer

  • Tanka ergonomska zasnova

  • 14 dni delovanja baterije

Pomaga beliti zobe ob vsakem ščetkanju

Električna zobna ščetka Sonicare z napredno sonično tehnologijo ob vsakem ščetkanju nežno odstranjuje obarvanost za naravno bolj bele zobe.

Senzor pritiska pomaga zaščititi vaše zobe in dlesni

Vgrajeni senzor pritiska samodejno zaznava, koliko ščetko pritiskate, vas opozori in za zaščito vaših dlesni samodejno zmanjša vibriranje ščetke. Zobna ščetka vas s piskanjem opozori, da morate manj pritiskati na ščetko. Sedem od desetih oseb meni, da so se s to funkcijo naučile bolje umivati zobe.

Izboljšajte umivanje zob s funkcijama SmarTimer in QuadPacer

2-minutni pametni časovnik SmarTimer in 30-sekundni vodnik QuadPacer vas vodita med ščetkanjem po vseh delih ust v priporočenem času za popolno čistočo.

Tehnične specifikacije

4.9

od 5

69

Ocene

98%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 98

5
4
3
2
1

Zubicvila26

06/10/2025

Croatia

Del promocije

Najbolja četkica ikad!

Inače imam problem s nakupljanjem zubnog kamenca i zbog toga često idem kod zubara na čišćenje zubi. Jednom u 2-3 mjeseca.. Ovu četkicu koristim sad već 5 mjeseci i još imala potrebu otići na čišćenje kamenca kod zubara. Prelazak s manualne na električnu četkicu je bila najbolja odluka ikad! Sve preporuke za Philip električnu četkicu

Prednosti

Odlično čisti zube, njezna na desnima, baterija dugo traje.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija 4100 HX3689/42 Sonična električna četkica za zube

Nana1307

26/09/2025

Croatia

Del promocije

Četkica sa 5*****

Odlična četkica, lako korištenje, održavanje i odlična higijena.

Mary2701

26/09/2025

Croatia

Del promocije

Super

“Moje mišljenje o Philips Sonicare 4100 četkici je da stvarno čisti temeljito, ali istovremeno nježno prema desnima. Sviđa mi se što ima senzor pritiska i timer pa znam da perem dovoljno dugo, a zubi su glatki kao poslije stomatologa. Jedina mala zamjerka je što ima samo jedan način rada i nema putni etui, ali meni to ne smeta jer mi je važnije da dobro radi posao.”

Prednosti

Svaka preporuka za zube

