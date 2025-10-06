2 leti garancije
Sonična zobna ščetka št. 1 po priporočilu zobozdravnikov po vsem svetu
Tehnologija Sonicare
QuadPacer in SmarTimer
Tanka ergonomska zasnova
14 dni delovanja baterije
Električna zobna ščetka Sonicare z napredno sonično tehnologijo ob vsakem ščetkanju nežno odstranjuje obarvanost za naravno bolj bele zobe.
Vgrajeni senzor pritiska samodejno zaznava, koliko ščetko pritiskate, vas opozori in za zaščito vaših dlesni samodejno zmanjša vibriranje ščetke. Zobna ščetka vas s piskanjem opozori, da morate manj pritiskati na ščetko. Sedem od desetih oseb meni, da so se s to funkcijo naučile bolje umivati zobe.
2-minutni pametni časovnik SmarTimer in 30-sekundni vodnik QuadPacer vas vodita med ščetkanjem po vseh delih ust v priporočenem času za popolno čistočo.
98%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 98
Zubicvila26
06/10/2025
Croatia
Del promocije
Najbolja četkica ikad!
Inače imam problem s nakupljanjem zubnog kamenca i zbog toga često idem kod zubara na čišćenje zubi. Jednom u 2-3 mjeseca.. Ovu četkicu koristim sad već 5 mjeseci i još imala potrebu otići na čišćenje kamenca kod zubara. Prelazak s manualne na električnu četkicu je bila najbolja odluka ikad! Sve preporuke za Philip električnu četkicu
Prednosti
Odlično čisti zube, njezna na desnima, baterija dugo traje.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija 4100 HX3689/42 Sonična električna četkica za zube
Nana1307
26/09/2025
Croatia
Del promocije
Četkica sa 5*****
Odlična četkica, lako korištenje, održavanje i odlična higijena.
Ta ocena je bila podana za Serija 4100 HX3689/42 Sonična električna četkica za zube
Mary2701
26/09/2025
Croatia
Del promocije
Super
“Moje mišljenje o Philips Sonicare 4100 četkici je da stvarno čisti temeljito, ali istovremeno nježno prema desnima. Sviđa mi se što ima senzor pritiska i timer pa znam da perem dovoljno dugo, a zubi su glatki kao poslije stomatologa. Jedina mala zamjerka je što ima samo jedan način rada i nema putni etui, ali meni to ne smeta jer mi je važnije da dobro radi posao.”
Prednosti
Svaka preporuka za zube
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija 4100 HX3689/42 Sonična električna četkica za zube
Podatki so na voljo.
Pri dveh dvominutnih ščetkanjih dnevno v standardnem načinu.