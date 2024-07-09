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Philips Sonicare 2100 Series Sonična električna zobna ščetka

Izdelek ni več na voljo

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Philips Sonicare 2100 SeriesSonična električna zobna ščetka

HX3651/12

HX365LB

Philips Sonicare 2100 Series Sonična električna zobna ščetka

Izdelek ni več na voljo

Na voljo v

Bela
Bela
Sladkorno roza
Sladkorno roza
Svetlo modra
Svetlo modra

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Uporabniški priročnik

  • PDF dat., 5.6 MB
  • 9 July 2024

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  • PDF dat., 665.1 kB
  • 13 April 2026

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