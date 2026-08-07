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Philips Sonicare For Kids Design a Pet Edition Električna zobna ščetka
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HX3603/01
HX360CB
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Izjava o skladnosti za ZK - English (US)
Uporabniški priročnik
Vse (7)
Katera glava ščetke ustreza moji zobni ščetki Sonicare?
V katerih državah je na voljo aplikacija Sonicare?
Zakaj aplikacija Philips Sonicare potrebuje dovoljenja
Zakaj je med glavo ščetke in ročajem razmik?
Kako polniti zobno ščetko Philips Sonicare?
Philips SonicarePolnilni podstavek
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