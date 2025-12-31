2 leti garancije
HX3603/01
HX360CB
Sonična zobna ščetka št. 1 po priporočilu zobozdravnikov po vsem svetu
Tehnologija Sonicare
Nalepke za prilagajanje videza
KidPacer i SmarTimer
Z nežnim pulzirajočim delovanjem čisti globoko med zobmi in ob robovih dlesni. Tako so otroci deležni najboljšega možnega čiščenja, tudi če se šele učijo ščetkanja.
Glave ščetke so zasnovane posebej za otroke, da si lahko res temeljito očistijo zobe, tudi če se šele učijo ščetkanja. Priložena je ena kompaktna glava ščetke. Glave standardne velikosti so naprodaj ločeno.
Posebna izdaja Design a Pet vključuje nalepke za večkratno uporabo, s katerimi lahko otroci svojim zobnim ščetkam kadar koli dajo novo podobo poljubne živali. Naj ščetkanje postane zabaven del njihovega vsakdana.
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