Pomaga preprečevati karies pri otrocih

Pomagajte otrokom ustvariti zdrave navade glede ščetkanja z zobno ščetko Sonicare for Kids. Je varna in nežna do rastočih zob in razvijajočih se dlesni ter pomaga preprečevati nastanek kariesa. Naša posebna izdaja ščetke Design a Pet ima priložene zabavne nalepke za otroke, s katerimi lahko ščetki dajo podobo poljubne živali.