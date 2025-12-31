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  • Pomaga preprečevati karies pri otrocih
  • Pomaga preprečevati karies pri otrocih
  • Pomaga preprečevati karies pri otrocih
  • Pomaga preprečevati karies pri otrocih
  • Pomaga preprečevati karies pri otrocih
  • Pomaga preprečevati karies pri otrocih
  • Pomaga preprečevati karies pri otrocih
  • Pomaga preprečevati karies pri otrocih
  • Pomaga preprečevati karies pri otrocih
  • Pomaga preprečevati karies pri otrocih
  • Pomaga preprečevati karies pri otrocih
  • Pomaga preprečevati karies pri otrocih
  • Pomaga preprečevati karies pri otrocih
  • Pomaga preprečevati karies pri otrocih
  • Pomaga preprečevati karies pri otrocih
  • Pomaga preprečevati karies pri otrocih
  • Pomaga preprečevati karies pri otrocih
  • Pomaga preprečevati karies pri otrocih
  • Pomaga preprečevati karies pri otrocih
  • Pomaga preprečevati karies pri otrocih
  • Pomaga preprečevati karies pri otrocih
  • Pomaga preprečevati karies pri otrocih

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Philips Sonicare For Kids Design a Pet EditionElektrična zobna ščetka

HX3603/01

HX360CB

Pomaga preprečevati karies pri otrocih
Pomagajte otrokom ustvariti zdrave navade glede ščetkanja z zobno ščetko Sonicare for Kids. Je varna in nežna do rastočih zob in razvijajočih se dlesni ter pomaga preprečevati nastanek kariesa. Naša posebna izdaja ščetke Design a Pet ima priložene zabavne nalepke za otroke, s katerimi lahko ščetki dajo podobo poljubne živali.
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Sonična zobna ščetka št. 1 po priporočilu zobozdravnikov po vsem svetu

Zabaven način za ustvarjanje zdravih navad za vse življenje

Pomaga preprečevati karies pri otrocih

  • Tehnologija Sonicare

  • Nalepke za prilagajanje videza

  • KidPacer i SmarTimer

Tehnologija Sonicare pomaga preprečevati razvoj kariesa

Tehnologija Sonicare pomaga preprečevati razvoj kariesa

Z nežnim pulzirajočim delovanjem čisti globoko med zobmi in ob robovih dlesni. Tako so otroci deležni najboljšega možnega čiščenja, tudi če se šele učijo ščetkanja.

Glave ščetke so zasnovane posebej za otroke

Glave ščetke so zasnovane posebej za otroke

Glave ščetke so zasnovane posebej za otroke, da si lahko res temeljito očistijo zobe, tudi če se šele učijo ščetkanja. Priložena je ena kompaktna glava ščetke. Glave standardne velikosti so naprodaj ločeno.

Oblikujte ščetke po svoje z zabavnimi nalepkami za večkratno uporabo

Oblikujte ščetke po svoje z zabavnimi nalepkami za večkratno uporabo

Posebna izdaja Design a Pet vključuje nalepke za večkratno uporabo, s katerimi lahko otroci svojim zobnim ščetkam kadar koli dajo novo podobo poljubne živali. Naj ščetkanje postane zabaven del njihovega vsakdana.

Tehnične specifikacije

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