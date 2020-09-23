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  • HU4803; RFT; Retail;ROW
  • HU4803 Product Centric image; Humidifier; 2013
  • HU4803; TEC; ONLINE;ROW
  • HU4813; ABM; Retail; CN
  • HU4803; F; ONLINE;ROW
  • HU4803; PDP; ONLINE;ROW
  • HU4803; D2; Retail;ROW
  • HU4803; D3; ONLINE;ROW
  • HU4803; D4; Retail;ROW
  • HU4803; PUP; ONLINE;ROW
  • HU4803 Product Centric image; Humidifier; 2013
  • HU4803 Emotional Benefit image; Humidifier; 2013
  • HU4803; RFT; Retail;ROW
  • HU4803 Product Centric image; Humidifier; 2013
  • HU4803; TEC; ONLINE;ROW
  • HU4813; ABM; Retail; CN
  • HU4803; F; ONLINE;ROW
  • HU4803; PDP; ONLINE;ROW
  • HU4803; D2; Retail;ROW
  • HU4803; D3; ONLINE;ROW
  • HU4803; D4; Retail;ROW
  • HU4803; PUP; ONLINE;ROW
  • HU4803 Product Centric image; Humidifier; 2013
  • HU4803 Emotional Benefit image; Humidifier; 2013

Serija 2000Vlažilnik zraka

HU4803/01

4.3

| (445) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 86%

Lahkoten dih, miren spanec

Napolnite svoj dom s prijetnim, čistim zrakom. Tehnologija NanoCloud vlaži zrak brez belega prahu ali mokrih madežev ter z do 99 % manj bakterij (1). Pametni senzorji in enakomerna porazdelitev zraka skrbijo za popolno raven vlage v celotnem prostoru.

Poglej vse prednosti

Vlaži suh zrak in se samodejno prilagaja

Lahkoten dih, miren spanec

  • Navlaži prostore velikosti do 25 m²

  • Hitrost vlaženja 220 ml/h

  • Do 99 % manj bakterij

  • Nastavitve samodejnega vlaženja

Do 99 % manj bakterij s tehnologijo NanoCloud (1)

Do 99 % manj bakterij s tehnologijo NanoCloud (1)

Edinstvena tehnologija NanoCloud z naravnim izhlapevanjem oddaja čiste vodne hlape. Izjemno fina meglica tehnologije NanoCloud ni vidna s prostim očesom in bakterije ali umazanija se zelo težko nalepijo nanjo – rezultat je vlaženje zraka z do 99 % manj sproščenih bakterij kot pri standardnih ultrazvočnih vlažilnikih. (1)

Enakomerno in učinkovito kroženje zraka po celotnem prostoru

Enakomerno in učinkovito kroženje zraka po celotnem prostoru

Razpršilnik s 360-stopinjskim dosegom porazdeli navlažen zrak enakomerno po celotnem prostoru. Izjemno fini hlapi tehnologije NanoCloud se dobro širijo naprej, kar preprečuje prekomerno nasičenje zraka za učinkovito vlaženje, zlasti v večjih prostorih.

Samodejno vlaženje s 3 nastavitvami

Samodejno vlaženje s 3 nastavitvami

Pametni senzor vlažnosti spremlja parametre zraka in samodejno prilagaja delovanje, da ohranja vlažnost na želeni ravni: 40 %, 50 % ali 60 %. Opozorilo o nivoju vode vas opomni, da je treba doliti vodo v posodo; če vode zmanjka, se vlažilnik samodejno izklopi.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.3

od 5

445

Ocene

86%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

23/09/2020

Slovensko

Slovensko

Najlepších zvlhčovač na trhu!

Žiadny vlhký povrch nábytku či podlaha, žiadny biely prach, iba požadované zvýšenie vlhkosti na ideálnu úroveň

Prednosti

Tichá prevádzka, kvalitné spracovanie, automaticky režim

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Séria 2000 HU4803/01 Zvlhčovač vzduchu s technológiou NanoCloud

Datum uporabe 2020-08-23

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Séria 2000 HU4803/01 Zvlhčovač vzduchu s technológiou NanoCloud

Datum uporabe 2020-08-23

10/05/2022

Česká republika

Česká republika

Tichý a účinný

Tento zvlhčovač jsme pořídili kvůli suchému vzduchu - já jsem asthmatik a mám malou dcerku, takže asi není třeba rozvádět, proč je dobré zvlhčovač mít :-) Přístroj jako takový funguje velice dobře, je velmi tichý, ale to neznamená, že je neslyšný. Mně to třeba vůbec neruší, ale moje žena ho v noci zapnutý mít nemůže - přestože si stěží dokážu představit tišší zvlhčovač. Co se čištění filtru týče, to je samozřejmě otrava, ale je to jednoduché - jen počítejte s tím, že vám vydrží jeden filtr tak na max půl roku, pokud aspoň trochu spotřebič používáte.

Prednosti

Tichý, hezký design, snadná obsluha

Slabosti

Nutnost častěji měnit filtr

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Řada 2000 HU4803/01 Zvlhčovač vzduchu s technologií NanoCloud

Datum uporabe 2021-05-10

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Řada 2000 HU4803/01 Zvlhčovač vzduchu s technologií NanoCloud

Datum uporabe 2021-05-10

04/05/2021

Česká republika

Česká republika

Skvělý pomocník

maximální spokojenost, splňuje požadavky,na výběr mnoho nastavení

Prednosti

Malý, lehký,snadno přenosný, tichý

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Řada 2000 HU4803/01 Zvlhčovač vzduchu s technologií NanoCloud

Datum uporabe 2019-05-04

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Řada 2000 HU4803/01 Zvlhčovač vzduchu s technologií NanoCloud

Datum uporabe 2019-05-04

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Omejitve odgovornosti

  1. (1) V primerjavi s standardnimi ultrazvočnimi vlažilnimi moduli brez vgrajene dodatne tehnologije za zmanjšanje širjenja bakterij; testirano v neodvisnem laboratoriju.

  2. (2) Testiral GB/T 23332-2018 v neodvisnem laboratoriju pri začetni temperaturi 23 ± 2 °C in relativni vlažnosti 30 ± 2 % RH.

  3. (3) Izračunano po določilu 7.3 standarda AHAM HU-1-2016 na podlagi zmogljivosti vlaženja, testirani v skladu s standardom GB/T 23332-2018 v neodvisnem laboratoriju.

  4. (4) Nalaganje mineralov na pohištvu je testiral neodvisni laboratorij v časovnem razponu 3 ur po standardu DIN 44973, IUTA e.V.

  5. (5) Testiral GB 21551.3-2010 v neodvisnem laboratoriju. Količine ozona, TVOC, PM10 in UV so nižje od mejnih vrednosti."

  6. (6) Izračunano pri polni 2-litrski posodi za vodo in delovanju na prvi hitrosti pri hitrosti vlaženja 150 ml/h.