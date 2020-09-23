Lahkoten dih, miren spanec
Napolnite svoj dom s prijetnim, čistim zrakom. Tehnologija NanoCloud vlaži zrak brez belega prahu ali mokrih madežev ter z do 99 % manj bakterij (1). Pametni senzorji in enakomerna porazdelitev zraka skrbijo za popolno raven vlage v celotnem prostoru.
Navlaži prostore velikosti do 25 m²
Hitrost vlaženja 220 ml/h
Do 99 % manj bakterij
Nastavitve samodejnega vlaženja
Edinstvena tehnologija NanoCloud z naravnim izhlapevanjem oddaja čiste vodne hlape. Izjemno fina meglica tehnologije NanoCloud ni vidna s prostim očesom in bakterije ali umazanija se zelo težko nalepijo nanjo – rezultat je vlaženje zraka z do 99 % manj sproščenih bakterij kot pri standardnih ultrazvočnih vlažilnikih. (1)
Razpršilnik s 360-stopinjskim dosegom porazdeli navlažen zrak enakomerno po celotnem prostoru. Izjemno fini hlapi tehnologije NanoCloud se dobro širijo naprej, kar preprečuje prekomerno nasičenje zraka za učinkovito vlaženje, zlasti v večjih prostorih.
Pametni senzor vlažnosti spremlja parametre zraka in samodejno prilagaja delovanje, da ohranja vlažnost na želeni ravni: 40 %, 50 % ali 60 %. Opozorilo o nivoju vode vas opomni, da je treba doliti vodo v posodo; če vode zmanjka, se vlažilnik samodejno izklopi.
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Deli in dodatna oprema
4.3
od 5
445
Ocene
86%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Adam-ZH
23/09/2020
Slovensko
Najlepších zvlhčovač na trhu!
Žiadny vlhký povrch nábytku či podlaha, žiadny biely prach, iba požadované zvýšenie vlhkosti na ideálnu úroveň
Prednosti
Tichá prevádzka, kvalitné spracovanie, automaticky režim
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Séria 2000 HU4803/01 Zvlhčovač vzduchu s technológiou NanoCloud
Datum uporabe 2020-08-23
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Séria 2000 HU4803/01 Zvlhčovač vzduchu s technológiou NanoCloud
Datum uporabe 2020-08-23
Stříbrňák
10/05/2022
Česká republika
Tichý a účinný
Tento zvlhčovač jsme pořídili kvůli suchému vzduchu - já jsem asthmatik a mám malou dcerku, takže asi není třeba rozvádět, proč je dobré zvlhčovač mít :-) Přístroj jako takový funguje velice dobře, je velmi tichý, ale to neznamená, že je neslyšný. Mně to třeba vůbec neruší, ale moje žena ho v noci zapnutý mít nemůže - přestože si stěží dokážu představit tišší zvlhčovač. Co se čištění filtru týče, to je samozřejmě otrava, ale je to jednoduché - jen počítejte s tím, že vám vydrží jeden filtr tak na max půl roku, pokud aspoň trochu spotřebič používáte.
Prednosti
Tichý, hezký design, snadná obsluha
Slabosti
Nutnost častěji měnit filtr
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Řada 2000 HU4803/01 Zvlhčovač vzduchu s technologií NanoCloud
Datum uporabe 2021-05-10
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Řada 2000 HU4803/01 Zvlhčovač vzduchu s technologií NanoCloud
Datum uporabe 2021-05-10
Evoucek
04/05/2021
Česká republika
Skvělý pomocník
maximální spokojenost, splňuje požadavky,na výběr mnoho nastavení
Prednosti
Malý, lehký,snadno přenosný, tichý
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Řada 2000 HU4803/01 Zvlhčovač vzduchu s technologií NanoCloud
Datum uporabe 2019-05-04
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Řada 2000 HU4803/01 Zvlhčovač vzduchu s technologií NanoCloud
Datum uporabe 2019-05-04
(1) V primerjavi s standardnimi ultrazvočnimi vlažilnimi moduli brez vgrajene dodatne tehnologije za zmanjšanje širjenja bakterij; testirano v neodvisnem laboratoriju.
(2) Testiral GB/T 23332-2018 v neodvisnem laboratoriju pri začetni temperaturi 23 ± 2 °C in relativni vlažnosti 30 ± 2 % RH.
(3) Izračunano po določilu 7.3 standarda AHAM HU-1-2016 na podlagi zmogljivosti vlaženja, testirani v skladu s standardom GB/T 23332-2018 v neodvisnem laboratoriju.
(4) Nalaganje mineralov na pohištvu je testiral neodvisni laboratorij v časovnem razponu 3 ur po standardu DIN 44973, IUTA e.V.
(5) Testiral GB 21551.3-2010 v neodvisnem laboratoriju. Količine ozona, TVOC, PM10 in UV so nižje od mejnih vrednosti."
(6) Izračunano pri polni 2-litrski posodi za vodo in delovanju na prvi hitrosti pri hitrosti vlaženja 150 ml/h.