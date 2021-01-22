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  • Humidifier, Climate Care, wick, humidification, Climate Care, Frog 2000 series, FY2401
  • Humidifier, Climate Care, wick, humidification, Climate Care, Frog 2000 series, FY2401
  • Humidifier, Climate Care, wick, humidification, Climate Care, Frog 2000 series, FY2401
  • Humidifier, Climate Care, wick, humidification, Climate Care, Frog 2000 series, FY2401
  • Humidifier, Climate Care, wick, humidification, Climate Care, Frog 2000 series, FY2401
  • Humidifier, Climate Care, wick, humidification, Climate Care, Frog 2000 series, FY2401
  • Humidifier, Climate Care, wick, humidification, Climate Care, Frog 2000 series, FY2401
  • Humidifier, Climate Care, wick, humidification, Climate Care, Frog 2000 series, FY2401

Vlažilnik zraka serije 2000Vlažilni filter

FY2401/30

4.8

| (35) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 94%

Originalni vlažilni filter za serijo 2000

Originalni vlažilni filter Philips se popolnoma prilega vašemu aparatu in tako zagotavlja dosledno visoko zmogljivost. Uporablja tehnologijo NanoCloud, ki sprošča nevidno meglico in navlaži zrak z 99-odstotno manjšim širjenjem bakterij (1)

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Kompatibilni izdelki

Serija 2000

Serija 2000
Vlažilnik zraka

HU4803/01

Tehnologija NanoCloud s higienskim vlaženjem zraka

Originalni vlažilni filter za serijo 2000

  • Združljiv s serijo 2000

  • V paketu: 1 filter

  • Življenjska doba do 6 mesecev

  • Originalni filter Philips

Združljivi z vlažilniki zraka Philips serije 2000

Združljivi z vlažilniki zraka Philips serije 2000

Nadomestni filtri za vlažilnike zraka Philips serije 2000: HU4801, HU4802, HU4803, HU4810, HU4811, HU4813, HU4814. Model vlažilnika zraka je naveden na dnu naprave.

Dolga življenjska doba filtrov do 6 mesecev

Dolga življenjska doba filtrov do 6 mesecev

Filtri zagotavljajo optimalno delovanje filtrov do 6 mesecev (1), kar zmanjšuje težave in stroške.

Originalni filter Philips za najboljše delovanje

Originalni filter Philips za najboljše delovanje

Originalni filter Philips je zasnovan tako, da se popolnoma prilega vašemu aparatu. Za optimalno delovanje vedno uporabljajte filter Philips.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.8

od 5

35

Ocene

94%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
2

22/01/2021

Česká republika

Česká republika

Výborný poměr cena/výkon

Mohu porovnat s předchozím provedením filtru a jsem spokojená. Výborná nasákavost, snadno se mechanicky proplachuje, navíc tmavá barva filtru působí vzhledem k používání estetičtěji než použitý světlý filtr. Také nevadí při odvápnění používat běžný ocet místo vinného, který byl o poznání dražší.

Prednosti

dobrá kvalita za příznivou cenu, dlouhá životnost při správném používání a vhodném čištění

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Zvlhčovač řady 2000 FY2401/30 Zvlhčovací filtr

Datum uporabe 2020-09-22

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Zvlhčovač řady 2000 FY2401/30 Zvlhčovací filtr

Datum uporabe 2020-09-22

23/01/2025

Magyarország

Magyarország

Nagyon jó

Tökéletes. Kb havonta citromsavas (boltban a sütő szereknél kapható) vízben ki kell áztatni (~ 1 órát) és újra jól működik.

Ta ocena je bila podana za Genuine replacement filter FY2401/30 Párásítóbetét

Ta ocena je bila podana za Genuine replacement filter FY2401/30 Párásítóbetét

29/04/2022

Україна

Україна

Фільтр добре збирає на себе пил та домішки з води

Фільтр добре збирає на себе пил з повітря і бруд з води і не дає можливості розносити його по кімнаті, зручно що його можна доглядати і за рахунок цього термін служби його збільшується. Купували зволожувач повітря на опалювальний період, і фільтр відмінно відслужив весь період.

Prednosti

Довгий строк служби та легкий догляд

Slabosti

-

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Зволожувач повітря серії 2000 FY2401/30 Зволожуючий фільтр

Datum uporabe 2021-12-29

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Зволожувач повітря серії 2000 FY2401/30 Зволожуючий фільтр

Datum uporabe 2021-12-29

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Omejitve odgovornosti

  1. (1) Izračunano povprečje. Življenjska doba filtra je odvisna od kakovosti zraka in uporabe.

  2. (2) V primerjavi s standardnimi ultrazvočnimi vlažilnimi moduli brez vgrajene dodatne tehnologije za zmanjšanje širjenja bakterij; testirano v neodvisnem laboratoriju.