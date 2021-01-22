Originalni vlažilni filter za serijo 2000
Originalni vlažilni filter Philips se popolnoma prilega vašemu aparatu in tako zagotavlja dosledno visoko zmogljivost. Uporablja tehnologijo NanoCloud, ki sprošča nevidno meglico in navlaži zrak z 99-odstotno manjšim širjenjem bakterij (1)
Združljiv s serijo 2000
V paketu: 1 filter
Življenjska doba do 6 mesecev
Originalni filter Philips
Nadomestni filtri za vlažilnike zraka Philips serije 2000: HU4801, HU4802, HU4803, HU4810, HU4811, HU4813, HU4814. Model vlažilnika zraka je naveden na dnu naprave.
Filtri zagotavljajo optimalno delovanje filtrov do 6 mesecev (1), kar zmanjšuje težave in stroške.
Originalni filter Philips je zasnovan tako, da se popolnoma prilega vašemu aparatu. Za optimalno delovanje vedno uporabljajte filter Philips.
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4.8
od 5
35
Ocene
94%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
EvikH
22/01/2021
Česká republika
Výborný poměr cena/výkon
Mohu porovnat s předchozím provedením filtru a jsem spokojená. Výborná nasákavost, snadno se mechanicky proplachuje, navíc tmavá barva filtru působí vzhledem k používání estetičtěji než použitý světlý filtr. Také nevadí při odvápnění používat běžný ocet místo vinného, který byl o poznání dražší.
Prednosti
dobrá kvalita za příznivou cenu, dlouhá životnost při správném používání a vhodném čištění
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Zvlhčovač řady 2000 FY2401/30 Zvlhčovací filtr
Datum uporabe 2020-09-22
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Zvlhčovač řady 2000 FY2401/30 Zvlhčovací filtr
Datum uporabe 2020-09-22
Face75
23/01/2025
Magyarország
Nagyon jó
Tökéletes. Kb havonta citromsavas (boltban a sütő szereknél kapható) vízben ki kell áztatni (~ 1 órát) és újra jól működik.
Ta ocena je bila podana za Genuine replacement filter FY2401/30 Párásítóbetét
Ta ocena je bila podana za Genuine replacement filter FY2401/30 Párásítóbetét
Zlata98
29/04/2022
Україна
Del promocije
Фільтр добре збирає на себе пил та домішки з води
Фільтр добре збирає на себе пил з повітря і бруд з води і не дає можливості розносити його по кімнаті, зручно що його можна доглядати і за рахунок цього термін служби його збільшується. Купували зволожувач повітря на опалювальний період, і фільтр відмінно відслужив весь період.
Prednosti
Довгий строк служби та легкий догляд
Slabosti
-
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Зволожувач повітря серії 2000 FY2401/30 Зволожуючий фільтр
Datum uporabe 2021-12-29
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Зволожувач повітря серії 2000 FY2401/30 Зволожуючий фільтр
Datum uporabe 2021-12-29
(1) Izračunano povprečje. Življenjska doba filtra je odvisna od kakovosti zraka in uporabe.
(2) V primerjavi s standardnimi ultrazvočnimi vlažilnimi moduli brez vgrajene dodatne tehnologije za zmanjšanje širjenja bakterij; testirano v neodvisnem laboratoriju.