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  • Vedno zdrav zrak
  • Vedno zdrav zrak
  • Vedno zdrav zrak
  • Vedno zdrav zrak
  • Vedno zdrav zrak
  • Vedno zdrav zrak
  • Vedno zdrav zrak
  • Vedno zdrav zrak
  • Vedno zdrav zrak
  • Vedno zdrav zrak
  • Vedno zdrav zrak
  • Vedno zdrav zrak
  • Vedno zdrav zrak
  • Vedno zdrav zrak
  • Vedno zdrav zrak
  • Vedno zdrav zrak

Izdelek ni več na voljo

Vlažilnik zraka

HU4706/11

4.5

| (26) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 92%

Vedno zdrav zrak

Philipsov vlažilnik zraka odpravlja suh zrak z maksimalno učinkovitostjo in higieno. Zagotavlja raznašanje 99 % manj bakterij v primerjavi z ultrazvočnimi vlažilniki. Brez belega prahu* ali mokrega namizja.

Poglej vse prednosti

s tehnologijo vlaženja NanoCloud

Vedno zdrav zrak

  • Varno in čisto

  • Tehnologija NanoCloud

Higiensko varnejša možnost, nič več belega prahu* in mokrih nadzornih plošč

Higiensko varnejša možnost, nič več belega prahu* in mokrih nadzornih plošč

Ta Philipsov vlažilnik zraka omogoča tristopenjski naprednejši sistem izparevanja s tehnologijo NanoCloud. Stopnja 1: vpojni filter na vlažilniku pri vsesavanju suhega zraka ujame velike delce, kot denimo človeške/živalske dlake in prah. Stopnja 2: napredni sistem izparevanja s tehnologijo NanoCloud zrak navlaži tako, da vanj sprošča vodne molekule, ne prenaša pa bakterij ali apnenca. Stopnja 3: zdrav zrak se izpiha iz vlažilnika pri stalni hitrosti in tako zagotavlja udoben ter zdrav vlažen zrak, pri tem pa v vaš dom ne sprošča vodne meglice.

Enakomerno razporedi vlažen zrak vse naokrog

Enakomerno razporedi vlažen zrak vse naokrog

Enakomerno razporedi vlažen zrak vse naokrog. Doma in v pisarni boste zdaj dihali zdrav vlažen zrak, ki bo blagodejno vplival na vašo kožo.

Ko vlažilniku zmanjka vode, se samodejno izklopi

Ko je zbiralnik za vodo prazen in ga je treba ponovno napolniti, zaklep za varovanje zdravega zraka izklopi vlažilnik.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.5

od 5

26

Ocene

92%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

2

08/05/2022

România

România

Produs e uimitor

Va recomand ori-cand acest produs, ma ajutat foarte mult.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HU4706/11 Umidificator de aer

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HU4706/11 Umidificator de aer

19/01/2021

Україна

Україна

Дуже потрібний виріб

Користуюся даним зволожувачем повітря вже більше року і хочу поділитися своїм враженням від користування . 1. Технологія зволоження Philips мені набагато більше сподобалася в порівняні із електро звукової , так як не залишає мокрих плям води. 2. Має додатково фільтр , який затримує пил і шерсть від нашого кота, а ще він дуже легко миється . 3. Має два режими звичайний та нічний . На нічному його взагалі не чути . Тому в опалювальний сезон він працює у нас цілодобово . Також зручно, що коли закінчується вода , то він автоматично вимикається . Взагалі придбали його після того як син захворів бронхітом , і були дуже вражені , що сину із ним стало набагато легше дихати . Дуже класний виріб, і я рекомендую всім його на 100%!

Prednosti

Ефективна технологія зволоження

Slabosti

Не виявила

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HU4706/50 Зволожувач повітря

Date of Use 2020-01-19

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HU4706/50 Зволожувач повітря

Date of Use 2020-01-19

21/11/2020

Україна

Україна

Для детской комнаты - восторг

Отличная вещь в первую очередь для тех у кого есть малыши, благодаря увлажнению воздуха можно забыть про сухость в носике

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HU4706/11 Зволожувач повітря

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HU4706/11 Зволожувач повітря

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Omejitve odgovornosti

  1. Filter ne sprošča belega apnenca, ki bi onesnaževal zrak.