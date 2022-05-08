2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Vedno zdrav zrak
Philipsov vlažilnik zraka odpravlja suh zrak z maksimalno učinkovitostjo in higieno. Zagotavlja raznašanje 99 % manj bakterij v primerjavi z ultrazvočnimi vlažilniki. Brez belega prahu* ali mokrega namizja.
Varno in čisto
Tehnologija NanoCloud
Ta Philipsov vlažilnik zraka omogoča tristopenjski naprednejši sistem izparevanja s tehnologijo NanoCloud. Stopnja 1: vpojni filter na vlažilniku pri vsesavanju suhega zraka ujame velike delce, kot denimo človeške/živalske dlake in prah. Stopnja 2: napredni sistem izparevanja s tehnologijo NanoCloud zrak navlaži tako, da vanj sprošča vodne molekule, ne prenaša pa bakterij ali apnenca. Stopnja 3: zdrav zrak se izpiha iz vlažilnika pri stalni hitrosti in tako zagotavlja udoben ter zdrav vlažen zrak, pri tem pa v vaš dom ne sprošča vodne meglice.
Enakomerno razporedi vlažen zrak vse naokrog. Doma in v pisarni boste zdaj dihali zdrav vlažen zrak, ki bo blagodejno vplival na vašo kožo.
Ko je zbiralnik za vodo prazen in ga je treba ponovno napolniti, zaklep za varovanje zdravega zraka izklopi vlažilnik.
4.5
od 5
26
Ocene
92%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
....1563678
08/05/2022
România
Produs e uimitor
Va recomand ori-cand acest produs, ma ajutat foarte mult.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HU4706/11 Umidificator de aer
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HU4706/11 Umidificator de aer
Ipa1989
19/01/2021
Україна
Дуже потрібний виріб
Користуюся даним зволожувачем повітря вже більше року і хочу поділитися своїм враженням від користування . 1. Технологія зволоження Philips мені набагато більше сподобалася в порівняні із електро звукової , так як не залишає мокрих плям води. 2. Має додатково фільтр , який затримує пил і шерсть від нашого кота, а ще він дуже легко миється . 3. Має два режими звичайний та нічний . На нічному його взагалі не чути . Тому в опалювальний сезон він працює у нас цілодобово . Також зручно, що коли закінчується вода , то він автоматично вимикається . Взагалі придбали його після того як син захворів бронхітом , і були дуже вражені , що сину із ним стало набагато легше дихати . Дуже класний виріб, і я рекомендую всім його на 100%!
Prednosti
Ефективна технологія зволоження
Slabosti
Не виявила
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HU4706/50 Зволожувач повітря
Date of Use 2020-01-19
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HU4706/50 Зволожувач повітря
Date of Use 2020-01-19
Frilansa
21/11/2020
Україна
Для детской комнаты - восторг
Отличная вещь в первую очередь для тех у кого есть малыши, благодаря увлажнению воздуха можно забыть про сухость в носике
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HU4706/11 Зволожувач повітря
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HU4706/11 Зволожувач повітря
Filter ne sprošča belega apnenca, ki bi onesnaževal zrak.