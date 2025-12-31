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HU4136/10
Tehnologija NanoCloud
Do 99 % manj bakterij
Zamenjava filtra z originalnim vlažilnim stenjem Philips zagotavlja nenehno visoko zmogljivost in učinkovito delovanje vlažilnika zraka. Zasnovan je posebej za navedeno napravo, saj se ji popolnoma prilega in omogoča brezhibno delovanje naprave.
Edinstvena tehnologija NanoCloud z naravnim izhlapevanjem oddaja čiste vodne hlape. Vodni delci so izjemno majhni, zato se bakterije ali umazanija zelo težko nalepijo nanje. Pri vlaženju zraka je tako do 99 % manj sproščenih bakterij kot pri standardnih ultrazvočnih vlažilnikih(1).
Naši filtri morajo uspešno prestati veliko obveznih in strogih pregledov in testov, preden jih damo na tržišče. Preizkušamo jih glede življenjske dobe in trajnosti pri neprekinjenem delovanju 24 ur na dan, 7 dni v tednu, zato zagotavljajo najboljše delovanje vlažilnika zraka Philips do zadnjega dne življenjske dobe filtra.
Ocene
(1) V primerjavi s standardnimi ultrazvočnimi vlažilnimi moduli brez vgrajene dodatne tehnologije za zmanjšanje širjenja bakterij; testirano v neodvisnem laboratoriju.