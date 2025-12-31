Do 99 % manj bakterij s tehnologijo NanoCloud(1)

Edinstvena tehnologija NanoCloud z naravnim izhlapevanjem oddaja čiste vodne hlape. Vodni delci so izjemno majhni, zato se bakterije ali umazanija zelo težko nalepijo nanje. Pri vlaženju zraka je tako do 99 % manj sproščenih bakterij kot pri standardnih ultrazvočnih vlažilnikih(1).