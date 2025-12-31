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  • Vedno zdrav zrak
  • Vedno zdrav zrak

Vlažilnik zraka serije 1000iVlažilni filter

HU4136/10

Vedno zdrav zrak
Originalni vlažilni stenj Philips se popolnoma prilega vašemu aparatu in tako zagotavlja dosledno visoko zmogljivost. Uporablja tehnologijo NanoCloud, ki izloča nanomolekule čiste vodne pare, in tako vlaži zrak z 99 % manj bakterij.
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Tehnologija NanoCloud s higienskim vlaženjem zraka

Vedno zdrav zrak

  • Tehnologija NanoCloud

  • Do 99 % manj bakterij

Odlično prileganje za nenehno visoko zmogljivost

Odlično prileganje za nenehno visoko zmogljivost

Zamenjava filtra z originalnim vlažilnim stenjem Philips zagotavlja nenehno visoko zmogljivost in učinkovito delovanje vlažilnika zraka. Zasnovan je posebej za navedeno napravo, saj se ji popolnoma prilega in omogoča brezhibno delovanje naprave.

Do 99 % manj bakterij s tehnologijo NanoCloud(1)

Do 99 % manj bakterij s tehnologijo NanoCloud(1)

Edinstvena tehnologija NanoCloud z naravnim izhlapevanjem oddaja čiste vodne hlape. Vodni delci so izjemno majhni, zato se bakterije ali umazanija zelo težko nalepijo nanje. Pri vlaženju zraka je tako do 99 % manj sproščenih bakterij kot pri standardnih ultrazvočnih vlažilnikih(1).

Filtri Philips zagotavljajo učinkovito delovanje naprave

Filtri Philips zagotavljajo učinkovito delovanje naprave

Naši filtri morajo uspešno prestati veliko obveznih in strogih pregledov in testov, preden jih damo na tržišče. Preizkušamo jih glede življenjske dobe in trajnosti pri neprekinjenem delovanju 24 ur na dan, 7 dni v tednu, zato zagotavljajo najboljše delovanje vlažilnika zraka Philips do zadnjega dne življenjske dobe filtra.

Tehnične specifikacije

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Omejitve odgovornosti

  1. (1) V primerjavi s standardnimi ultrazvočnimi vlažilnimi moduli brez vgrajene dodatne tehnologije za zmanjšanje širjenja bakterij; testirano v neodvisnem laboratoriju.