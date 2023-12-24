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  • Dihajte boljši zrak
  • Dihajte boljši zrak
  • Dihajte boljši zrak
  • Dihajte boljši zrak
  • Dihajte boljši zrak
  • Dihajte boljši zrak
  • Dihajte boljši zrak
  • Dihajte boljši zrak
  • Dihajte boljši zrak
  • Dihajte boljši zrak
  • Dihajte boljši zrak
  • Dihajte boljši zrak
  • Dihajte boljši zrak
  • Dihajte boljši zrak
  • Dihajte boljši zrak
  • Dihajte boljši zrak
  • Dihajte boljši zrak
  • Dihajte boljši zrak
  • Dihajte boljši zrak
  • Dihajte boljši zrak
  • Dihajte boljši zrak
  • Dihajte boljši zrak
  • Dihajte boljši zrak

Izdelek ni več na voljo

Serija 2000Vlažilnik zraka

HU2716/10

4.6
| (51) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 90%
Dihajte boljši zrak
Napolnite svoj dom s prijetnim, čistim zrakom. Tehnologija NanoCloud vlaži zrak brez belega prahu ali mokrih madežev ter z do 99 % manj bakterij (1). Pametni senzorji in enakomerna porazdelitev zraka skrbijo za popolno raven vlage v celotnem prostoru.
Poglej vse prednosti

Vlaži suh zrak in se samodejno prilagaja

Dihajte boljši zrak

  • Navlaži prostore velikosti do 32 m²

  • Hitrost vlaženja 200 ml/h

  • Do 99 % manj bakterij

  • Nastavitve samodejnega vlaženja

Do 99 % manj bakterij s tehnologijo NanoCloud (1)

Do 99 % manj bakterij s tehnologijo NanoCloud (1)

Edinstvena tehnologija NanoCloud z naravnim izhlapevanjem oddaja čiste vodne hlape. Izjemno fina meglica tehnologije NanoCloud ni vidna s prostim očesom in bakterije ali umazanija se zelo težko nalepijo nanjo – rezultat je vlaženje zraka z do 99 % manj sproščenih bakterij kot pri standardnih ultrazvočnih vlažilnikih. (1)

Enakomerno in učinkovito kroženje zraka po celotnem prostoru

Enakomerno in učinkovito kroženje zraka po celotnem prostoru

Razpršilnik s 360-stopinjskim dosegom porazdeli navlažen zrak enakomerno po celotnem prostoru. Izjemno fini hlapi tehnologije NanoCloud se dobro širijo naprej, kar preprečuje prekomerno nasičenje zraka za učinkovito vlaženje, zlasti v večjih prostorih.

Učinkovito v prostorih do 32 m2 (3)

Učinkovito v prostorih do 32 m2 (3)

Kar 3 hitrosti ventilatorja in samodejne nastavitve zagotavljajo želeno učinkovitost in udobje. Z zmogljivostjo do 200 ml/h vlažilnik učinkovito navlaži vsak prostor do velikosti 32 m2, (2, 3).

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Ocene

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4.6

od 5

51

Ocene

90%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

24/12/2023

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Velmi slušný výrobek

Přístroj je velice povedený s dobrými funkcemi. v interiéru vypadá dobře a nijak neruší.

Prednosti

Tichý chod, dobře zvlhčuje.

Slabosti

Dost drahý náhradní filtr, který se musí pravidelně měnit.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 2000 Series HU2718/10 Zvlhčovač vzduchu

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 2000 Series HU2718/10 Zvlhčovač vzduchu

14/05/2022

Česká republika

Česká republika

Celková spokojenost, tichý

Zvlhčovač mám v kanceláři starého domu s ústředním topením. Plocha cca 22 m2 a výška 3,5 m. Kupovali jsme ho uprostřed zimy. Vlhkost vzduchu před použitím byla cca 35%. Nejprve jsem nastavil auto režim a žádanou hodnotu 50%. Vadilo mi, že to moc fouká a bylo to slyšet. Pak jsem nastavil minimální chod. Trvalo to sice několik dní, než se vlhkost dostala na 50%, ale pak to tak bylo každé ráno. Přes den mám otevřené dveře a občas větračku, takže vlhkost klesla třeba na 46%, ale ráno opět přes 50%. A hlavně není nic slyšet. Takže velká spokojenost.

Prednosti

Tichý, spolehlivý.

Slabosti

Neznám.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 2000 Series HU2718/10 Zvlhčovač vzduchu

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 2000 Series HU2718/10 Zvlhčovač vzduchu

10/05/2022

Česká republika

Česká republika

Zvlhčovač funguje skvěle, oceňuji noční tichý chod

Zvlhčovač jsem pořídila dcerkám do pokojíčku, jsou často nachlazené, zvlhčovač pouštím na noc a dcerám se teď o poznání lépe spí.

Prednosti

Tichý noční chod, hezký design.

Slabosti

Filtr, který se musí každý půlrok měnit, každý týden čistit.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 2000 Series HU2718/10 Zvlhčovač vzduchu

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 2000 Series HU2718/10 Zvlhčovač vzduchu

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Omejitve odgovornosti

  1. (1) V primerjavi s standardnimi ultrazvočnimi vlažilnimi moduli brez vgrajene dodatne tehnologije za zmanjšanje širjenja bakterij; testirano v neodvisnem laboratoriju.

  2. (2) Testiral GB/T 23332-2018 v neodvisnem laboratoriju pri začetni temperaturi 23 ± 2 °C in relativni vlažnosti 30 ± 2 % RH.

  3. (3) Izračunano po določilu 7.3 standarda AHAM HU-1-2016 na podlagi zmogljivosti vlaženja, testirani v skladu s standardom GB/T 23332-2018 v neodvisnem laboratoriju.

  4. (4) Nalaganje mineralov na pohištvu je testiral neodvisni laboratorij v časovnem razponu 3 ur po standardu DIN 44973, IUTA e.V.

  5. (5) Preizkusil GB 21551.3-2010 v neodvisnem laboratoriju. Količine ozona, TVOC, PM10 in UV so nižje od mejnih.

  6. (6) Izračunano pri polni 2-litrski posodi za vodo in delovanju na prvi hitrosti pri hitrosti vlaženja 130 ml/h.