2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Navlaži prostore velikosti do 32 m²
Hitrost vlaženja 200 ml/h
Do 99 % manj bakterij
Nastavitve samodejnega vlaženja
Edinstvena tehnologija NanoCloud z naravnim izhlapevanjem oddaja čiste vodne hlape. Izjemno fina meglica tehnologije NanoCloud ni vidna s prostim očesom in bakterije ali umazanija se zelo težko nalepijo nanjo – rezultat je vlaženje zraka z do 99 % manj sproščenih bakterij kot pri standardnih ultrazvočnih vlažilnikih. (1)
Razpršilnik s 360-stopinjskim dosegom porazdeli navlažen zrak enakomerno po celotnem prostoru. Izjemno fini hlapi tehnologije NanoCloud se dobro širijo naprej, kar preprečuje prekomerno nasičenje zraka za učinkovito vlaženje, zlasti v večjih prostorih.
Kar 3 hitrosti ventilatorja in samodejne nastavitve zagotavljajo želeno učinkovitost in udobje. Z zmogljivostjo do 200 ml/h vlažilnik učinkovito navlaži vsak prostor do velikosti 32 m2, (2, 3).
4.6
od 5
51
Ocene
90%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Danuk
24/12/2023
Česká republika
Del promocije
Preverjen kupec
Velmi slušný výrobek
Přístroj je velice povedený s dobrými funkcemi. v interiéru vypadá dobře a nijak neruší.
Prednosti
Tichý chod, dobře zvlhčuje.
Slabosti
Dost drahý náhradní filtr, který se musí pravidelně měnit.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 2000 Series HU2718/10 Zvlhčovač vzduchu
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 2000 Series HU2718/10 Zvlhčovač vzduchu
Mattteas
14/05/2022
Česká republika
Celková spokojenost, tichý
Zvlhčovač mám v kanceláři starého domu s ústředním topením. Plocha cca 22 m2 a výška 3,5 m. Kupovali jsme ho uprostřed zimy. Vlhkost vzduchu před použitím byla cca 35%. Nejprve jsem nastavil auto režim a žádanou hodnotu 50%. Vadilo mi, že to moc fouká a bylo to slyšet. Pak jsem nastavil minimální chod. Trvalo to sice několik dní, než se vlhkost dostala na 50%, ale pak to tak bylo každé ráno. Přes den mám otevřené dveře a občas větračku, takže vlhkost klesla třeba na 46%, ale ráno opět přes 50%. A hlavně není nic slyšet. Takže velká spokojenost.
Prednosti
Tichý, spolehlivý.
Slabosti
Neznám.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 2000 Series HU2718/10 Zvlhčovač vzduchu
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 2000 Series HU2718/10 Zvlhčovač vzduchu
Born11
10/05/2022
Česká republika
Zvlhčovač funguje skvěle, oceňuji noční tichý chod
Zvlhčovač jsem pořídila dcerkám do pokojíčku, jsou často nachlazené, zvlhčovač pouštím na noc a dcerám se teď o poznání lépe spí.
Prednosti
Tichý noční chod, hezký design.
Slabosti
Filtr, který se musí každý půlrok měnit, každý týden čistit.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 2000 Series HU2718/10 Zvlhčovač vzduchu
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 2000 Series HU2718/10 Zvlhčovač vzduchu
(1) V primerjavi s standardnimi ultrazvočnimi vlažilnimi moduli brez vgrajene dodatne tehnologije za zmanjšanje širjenja bakterij; testirano v neodvisnem laboratoriju.
(2) Testiral GB/T 23332-2018 v neodvisnem laboratoriju pri začetni temperaturi 23 ± 2 °C in relativni vlažnosti 30 ± 2 % RH.
(3) Izračunano po določilu 7.3 standarda AHAM HU-1-2016 na podlagi zmogljivosti vlaženja, testirani v skladu s standardom GB/T 23332-2018 v neodvisnem laboratoriju.
(4) Nalaganje mineralov na pohištvu je testiral neodvisni laboratorij v časovnem razponu 3 ur po standardu DIN 44973, IUTA e.V.
(5) Preizkusil GB 21551.3-2010 v neodvisnem laboratoriju. Količine ozona, TVOC, PM10 in UV so nižje od mejnih.
(6) Izračunano pri polni 2-litrski posodi za vodo in delovanju na prvi hitrosti pri hitrosti vlaženja 130 ml/h.