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  • Originalni vlažilni filter za serijo 2/3000
  • Originalni vlažilni filter za serijo 2/3000
  • Originalni vlažilni filter za serijo 2/3000
  • Originalni vlažilni filter za serijo 2/3000
  • Originalni vlažilni filter za serijo 2/3000
  • Originalni vlažilni filter za serijo 2/3000
  • Originalni vlažilni filter za serijo 2/3000
  • Originalni vlažilni filter za serijo 2/3000

Vlažilnik zraka serije 2000 in 3000Vlažilni filter

FY3446/30

3
| (1) Ocena
Originalni vlažilni filter za serijo 2/3000
Originalni vlažilni filter Philips se popolnoma prilega vašemu aparatu in tako zagotavlja dosledno visoko zmogljivost. Uporablja tehnologijo NanoCloud, ki sprošča nevidno meglico in navlaži zrak z 99-odstotno manjšim širjenjem bakterij (1)
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Tehnologija NanoCloud s higienskim vlaženjem zraka

Originalni vlažilni filter za serijo 2/3000

  • Združljiv s serijama 2000 in 3000

  • V paketu: 1 filter

  • Življenjska doba do 6 mesecev

  • Originalni filter Philips

Združljivi z vlažilniki zraka Philips serij 2000 in 3000

Združljivi z vlažilniki zraka Philips serij 2000 in 3000

Nadomestni filtri za vlažilnike zraka Philips serij 2000 in 3000: HU2716, HU2718, HU3916, HU3918. Model vlažilnika zraka je naveden na dnu naprave.

Dolga življenjska doba filtrov do 6 mesecev

Dolga življenjska doba filtrov do 6 mesecev

Filtri zagotavljajo optimalno delovanje filtrov do 6 mesecev (1), kar zmanjšuje težave in stroške.

Originalni filter Philips za najboljše delovanje

Originalni filter Philips za najboljše delovanje

Originalni filter Philips je zasnovan tako, da se popolnoma prilega vašemu aparatu. Za optimalno delovanje vedno uporabljajte filter Philips.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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3.0

od 5

1

Ocena

5
4
2
1

13/09/2023

Україна

Україна

Свою функцію виконує

Так от, літом фільтр працював майже весь час (було дуже сухо). І це з'явилося тільки цим літом. Воду міняв два рази на день. І фільтр не стояв в воді коли не працював, тому що він працював ЗАВЖДИ.

Prednosti

Функцію виконує

Slabosti

Чорніє фільтр

Ta ocena je bila podana za Зволожувачі серії 2000 і 3000 FY3446/30 Зволожуючий фільтр

Ta ocena je bila podana za Зволожувачі серії 2000 і 3000 FY3446/30 Зволожуючий фільтр

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Omejitve odgovornosti

  1. (1) Izračunano povprečje. Življenjska doba filtra je odvisna od kakovosti zraka in uporabe.

  2. (2) V primerjavi s standardnimi ultrazvočnimi vlažilnimi moduli brez vgrajene dodatne tehnologije za zmanjšanje širjenja bakterij; testirano v neodvisnem laboratoriju.