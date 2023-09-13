2 leti garancije
FY3446/30
Združljiv s serijama 2000 in 3000
V paketu: 1 filter
Življenjska doba do 6 mesecev
Originalni filter Philips
Nadomestni filtri za vlažilnike zraka Philips serij 2000 in 3000: HU2716, HU2718, HU3916, HU3918. Model vlažilnika zraka je naveden na dnu naprave.
Filtri zagotavljajo optimalno delovanje filtrov do 6 mesecev (1), kar zmanjšuje težave in stroške.
Originalni filter Philips je zasnovan tako, da se popolnoma prilega vašemu aparatu. Za optimalno delovanje vedno uporabljajte filter Philips.
3.0
od 5
1
Ocena
13/09/2023
Україна
Свою функцію виконує
Так от, літом фільтр працював майже весь час (було дуже сухо). І це з'явилося тільки цим літом. Воду міняв два рази на день. І фільтр не стояв в воді коли не працював, тому що він працював ЗАВЖДИ.
Prednosti
Функцію виконує
Slabosti
Чорніє фільтр
Ta ocena je bila podana za Зволожувачі серії 2000 і 3000 FY3446/30 Зволожуючий фільтр
Ta ocena je bila podana za Зволожувачі серії 2000 і 3000 FY3446/30 Зволожуючий фільтр
(1) Izračunano povprečje. Življenjska doba filtra je odvisna od kakovosti zraka in uporabe.
(2) V primerjavi s standardnimi ultrazvočnimi vlažilnimi moduli brez vgrajene dodatne tehnologije za zmanjšanje širjenja bakterij; testirano v neodvisnem laboratoriju.