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5.1-kanalni domači kino

Izdelek ni več na voljo

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5.1-kanalni domači kino

HTS5590/12

5.1-kanalni domači kino

Izdelek ni več na voljo

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Podpira upravljanje izbranih modelov Philips Bluetooth zvočnikov, soundbarov, party zvočnikov, mikrosistemov, CD soundmachine naprav in prenosnih radiev.

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Programska oprema in gonilniki

Licenčna pogodba za končnega uporabnika

  • verzija: 1.0
  • TXT dat., 13.1 kB
  • 10 February 2016

Priročniki in dokumentacija

Kratka navodila za začetek uporabe - English (US)

  • PDF dat., 5.1 MB
  • 2 December 2023

Pogoji in določila

  • HTML dat., 102 B
  • 12 January 2024

Garancija in servis

Preverite pogoje garancije in začnite s postopkom zamenjave ali popravila.

Garancija

Garancijska določila za naše izdelke

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