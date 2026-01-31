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Izdelek ni več na voljo

5.1-kanalni domači kino

HTS5590/12

Obsedeni z zvokom

Dinamični trismerni zvočniki so prava rešitev za najboljše doživetje zvoka domačega kina. Predvajajte svoje najljubše razvedrilne vsebine skupaj z vsebino Blue-ray z inovativnim sistemom za domači kino Philips serije 5000.

Poglej vse prednosti

Pristni kinematografski užitki z enakomerno razporejenim zvokom

Obsedeni z zvokom

  • Trismerni zvočniki

  • Predvajanje 3D-vsebin Blu-ray

3D-televizija polne visoke ločljivosti s predvajalnikom Blu-ray za izjemno realistično 3D-filmsko doživetje

3D-televizija polne visoke ločljivosti s predvajalnikom Blu-ray za izjemno realistično 3D-filmsko doživetje

Prepustite se novim doživetjem v svoji dnevni sobi s 3D-filmi in 3D-televizorjem Full HD. Aktivna 3D-tehnologija uporablja najnovejše zaslone s hitrim preklapljanjem, ki predvajajo pristno sliko z neverjetno globino v polni visoki ločljivosti 1080 x 1920. 3D-slika polne visoke ločljivosti nastane pri gledanju s posebnimi očali, pri katerih je odpiranje in zapiranje leve in desne leče sinhronizirano z izmeničnimi slikami. 3D-filmi na ploščah Blu-ray nudijo bogato in izjemno kakovostno izbiro vsebin. Blu-ray omogoča tudi predvajanje nestisnjenega prostorskega zvoka, ki je neverjetno pristen.

Trismerni zvočniki 3D zvok enakomerno porazdelijo po prostoru

Trismerni zvočniki 3D zvok enakomerno porazdelijo po prostoru

Trismerni zvočniki 3D imajo pogonske enote pod kotom, ki zvok predvajajo proti sprednjemu in stranskim delom za večje območje idealnega poslušanja, kar zagotavlja pristnejši kinematografski prostorski zvok.

1000 W moči RMS zagotavlja vrhunski zvok filmov in glasbe

1000 W moči RMS zagotavlja vrhunski zvok filmov in glasbe

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Tehnične specifikacije

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