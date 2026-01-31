3D-televizija polne visoke ločljivosti s predvajalnikom Blu-ray za izjemno realistično 3D-filmsko doživetje

Prepustite se novim doživetjem v svoji dnevni sobi s 3D-filmi in 3D-televizorjem Full HD. Aktivna 3D-tehnologija uporablja najnovejše zaslone s hitrim preklapljanjem, ki predvajajo pristno sliko z neverjetno globino v polni visoki ločljivosti 1080 x 1920. 3D-slika polne visoke ločljivosti nastane pri gledanju s posebnimi očali, pri katerih je odpiranje in zapiranje leve in desne leče sinhronizirano z izmeničnimi slikami. 3D-filmi na ploščah Blu-ray nudijo bogato in izjemno kakovostno izbiro vsebin. Blu-ray omogoča tudi predvajanje nestisnjenega prostorskega zvoka, ki je neverjetno pristen.