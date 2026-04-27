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  • Gladko britje, nežno do kože
  • Gladko britje, nežno do kože
  • Gladko britje, nežno do kože
  • Gladko britje, nežno do kože
  • Gladko britje, nežno do kože
  • Gladko britje, nežno do kože
  • Gladko britje, nežno do kože
  • Gladko britje, nežno do kože
  • Gladko britje, nežno do kože
  • Gladko britje, nežno do kože
  • Gladko britje, nežno do kože
  • Gladko britje, nežno do kože
  • Gladko britje, nežno do kože
  • Gladko britje, nežno do kože
  • Gladko britje, nežno do kože
  • Gladko britje, nežno do kože
  • Gladko britje, nežno do kože
  • Gladko britje, nežno do kože

2+3 podaljšana garancija

Head Shaver Pro 5000 SeriesBistven brivnik z rezili ComfortCut

HS5980/15

4.9
| (131) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 99%
Gladko britje, nežno do kože
Brivnik Head Shaver Pro serije 5000 je zasnovan za gladko britje, ki je nežno do kože. Napredna 360-stopinjska prilagodljiva glava se prilagaja obliki vaše glave, rezila ComfortCut pa zagotavljajo gladko in enakomerno britje v vse smeri.
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Najbolj priljubljena blagovna znamka za električno oblikovanje za moške na svetu1

Vodilna svetovna blagovna znamka na področju električnih izdelkov za britje

Gladko britje, nežno do kože

  • Prilagodljive glave 360°

  • Rezila ComfortCut

  • Senzor PowerAdapt

  • Ergonomska zasnova

Vodilna svetovna blagovna znamka na področju električnih izdelkov za britje*

Vodilna svetovna blagovna znamka na področju električnih izdelkov za britje*

Brivnik Philips Head Shaver Pro serije 5000 je zasnovan za gladko britje in udoben občutek na koži. To je popoln pripomoček za tiste, ki si želijo uglajenega videza, samozavestnega počutja in svobode pri izražanju samega sebe.

S 360-stopinjsko prilagodljivo glavo lahko prirezujete dlake v vsaki smeri

S 360-stopinjsko prilagodljivo glavo lahko prirezujete dlake v vsaki smeri

Popolnoma prilagodljiva enota z možnostjo obračanja 360° se prilega linijam glave za optimalni stik s kožo tudi na zahtevnih predelih, kar odpravlja prekomerno pritiskanje, ki lahko povzroči neudobje in draženje.

Gladko in nežno britje z rezili ComfortCut

Gladko in nežno britje z rezili ComfortCut

Poskrbite za gladko in udobno britje z brivnikom Philips. Njegovih 36 rezil ComfortCut vsako dlako odreže tik nad kožo, kar zagotavlja gladek in enakomeren rezultat.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.9

od 5

131

Ocene

99%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

27/04/2026

Slovenija

Slovenija

Vrhunski

Vrhunsko, se prilagodi vsem "neravninam"... Vsakdo, ki ima golo po glavi bi ga moral imeti

Prednosti

Pozitivno

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Najnaprednejši brivnik s časom delovanja 90 minut

Date of Use 2026-04-24

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Najnaprednejši brivnik s časom delovanja 90 minut

Date of Use 2026-04-24

30/04/2026

Hrvatska

Hrvatska

Head shaver Pro 7000

Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 je izvrstan aparat za brijanje! Brzo i ugodno brije, glave se lako prilagođavaju, a koža ostaje glatka bez iritacija. Baterija traje dovoljno dugo, čišćenje je jednostavno, a kvaliteta izrade vrhunska

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Napredni aparat za brijanje s 90 minuta rada

Date of Use 2026-03-15

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Napredni aparat za brijanje s 90 minuta rada

Date of Use 2026-03-15

28/04/2026

Hrvatska

Hrvatska

Iskreno, kupio ga sa malim očekivanjima, ali me iznenadio, jako pozitivno. Umjesto 20-ak minuta brijanja i mučenja kože, sa 2min gotovo, odlično obrijano i nikakav nered u kupaonici.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Napredni aparat za brijanje s 90 minuta rada

Date of Use 2026-04-10

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Napredni aparat za brijanje s 90 minuta rada

Date of Use 2026-04-10

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  1. Spletna raziskava, izvedena leta 2024, v kateri so sodelovali 16.003 moški, uporabniki električnih brivnih aparatov. 

  1. Vir: Euromonitor International Limited, maloprodajni obseg, glede na opredelitev kategorije brivnikov za telo, podatki iz leta 2024, raziskava izvedena oktobra 2024.

  2. 2-letna garancija s 3-letnim podaljšanjem, če izdelek registrirate na Philips.com v 90 dneh od nakupa.