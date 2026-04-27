2 leti garancije
Prilagodljive glave 360°
Rezila ComfortCut
Senzor PowerAdapt
Ergonomska zasnova
Brivnik Philips Head Shaver Pro serije 5000 je zasnovan za gladko britje in udoben občutek na koži. To je popoln pripomoček za tiste, ki si želijo uglajenega videza, samozavestnega počutja in svobode pri izražanju samega sebe.
Popolnoma prilagodljiva enota z možnostjo obračanja 360° se prilega linijam glave za optimalni stik s kožo tudi na zahtevnih predelih, kar odpravlja prekomerno pritiskanje, ki lahko povzroči neudobje in draženje.
Poskrbite za gladko in udobno britje z brivnikom Philips. Njegovih 36 rezil ComfortCut vsako dlako odreže tik nad kožo, kar zagotavlja gladek in enakomeren rezultat.
4.9
od 5
131
Ocene
99%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Dovče
27/04/2026
Slovenija
Del promocije
Vrhunski
Vrhunsko, se prilagodi vsem "neravninam"... Vsakdo, ki ima golo po glavi bi ga moral imeti
Prednosti
Pozitivno
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Najnaprednejši brivnik s časom delovanja 90 minut
Date of Use 2026-04-24
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Najnaprednejši brivnik s časom delovanja 90 minut
Date of Use 2026-04-24
LordFlashheart
30/04/2026
Hrvatska
Del promocije
Head shaver Pro 7000
Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 je izvrstan aparat za brijanje! Brzo i ugodno brije, glave se lako prilagođavaju, a koža ostaje glatka bez iritacija. Baterija traje dovoljno dugo, čišćenje je jednostavno, a kvaliteta izrade vrhunska
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Napredni aparat za brijanje s 90 minuta rada
Date of Use 2026-03-15
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Napredni aparat za brijanje s 90 minuta rada
Date of Use 2026-03-15
Lima_zgb
28/04/2026
Hrvatska
Del promocije
Iskreno, kupio ga sa malim očekivanjima, ali me iznenadio, jako pozitivno. Umjesto 20-ak minuta brijanja i mučenja kože, sa 2min gotovo, odlično obrijano i nikakav nered u kupaonici.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Napredni aparat za brijanje s 90 minuta rada
Date of Use 2026-04-10
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Napredni aparat za brijanje s 90 minuta rada
Date of Use 2026-04-10
Spletna raziskava, izvedena leta 2024, v kateri so sodelovali 16.003 moški, uporabniki električnih brivnih aparatov.
Vir: Euromonitor International Limited, maloprodajni obseg, glede na opredelitev kategorije brivnikov za telo, podatki iz leta 2024, raziskava izvedena oktobra 2024.
2-letna garancija s 3-letnim podaljšanjem, če izdelek registrirate na Philips.com v 90 dneh od nakupa.