Prejmi 10% popusta
Philips spletna trgovina
Podaljšana garancija
Priprava hrane
Vse serije
Viva Collection Mešalnik
Izdelek ni več na voljo
Podpora
HR3555/00
Pojdi v trgovino
Prijavite se ali ustvarite račun
V hipu boste imeli dostop do priročnikov, prilagojene podpore in še več. Poleg tega je hitro in enostavno.
Eco passport Philips Viva Collection Blender - English (US)
EU Declaration of conformity Philips Viva Collection Blender HR3555/00 - English (US)
Obrnite se na Philips
Z veseljem vam bomo pomagali