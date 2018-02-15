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  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Blender HR3555/00
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Blender HR3555/00
  • Product in Use Photo Philips Viva Collection Blender HR3555/00
  • Product in Use Photo Philips Viva Collection Blender HR3555/00
  • Packaging photograph Philips Viva Collection Blender HR3555/00
  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Blender HR3555/00
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Blender HR3555/00
  • Product in Use Photo Philips Viva Collection Blender HR3555/00
  • Product in Use Photo Philips Viva Collection Blender HR3555/00
  • Packaging photograph Philips Viva Collection Blender HR3555/00

Izdelek ni več na voljo

Viva CollectionMešalnik

HR3555/00

4.9

| (48) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 98%

Več zdravih napitkov

Visokozmogljiv aparat za enostavno pripravo boljše in bolj raznovrstne hrane.

Poglej vse prednosti

Zaužijte več sadja in zelenjave

Več zdravih napitkov

  • 900 W

  • ProBlend 6

  • 2-litrska steklena posoda

Tehnologija ProBlend 6 za finejše mešanje

Tehnologija ProBlend 6 za finejše mešanje

Tehnologija ProBlend 6 za učinkovito mešanje

Zmogljiv 900-vatni motor

Zmogljiv 900-vatni motor za enostavno mešanje.

Več hitrosti za mehke in trde sestavine

Več hitrosti za mehke in trde sestavine

Z izbiro nastavitve meša z različnimi hitrostmi in na različnih stopnjah.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.9

od 5

48

Ocene

98%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

2
1

15/02/2018

Hrvatska

Hrvatska

Ovaj proizvod bih preporučila svakome!

Ovaj Philipsov blender je u prvom redu jednostavan za uporabu. Lako se čisti i ne zauzima puno mjesta u kuhinji. Osim toga ima lijep dizajn čistih, zaobljenih linija, bez nepotrebnih ukrasa. Lako je odrediti brzinu blendanja, a s opcijom Pulse se sve na kraju dodatno promiješa. Kašice za dobro jutro su mi najdraži pripravak iz ovog blendera!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR3555/00 Blender

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR3555/00 Blender

22/12/2020

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Skvělý výrobek za super cenu

Velmi oceňuji skleněnou nádobu na mixování, která je dostatečně objemná. Mixér má stabilitu, přilne k povrchu, během mixování se nekymácí. Snadno zvládne umixovat i ořechy na pastu. Jednoduchá údržba.

Prednosti

rychlost mixování, stabilita, ovládání

Slabosti

zatím jsme nic nenašli

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR3555/00 Stolní mixér

Datum uporabe 2020-11-22

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR3555/00 Stolní mixér

Datum uporabe 2020-11-22

10/12/2020

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Mixér má skvělý design a funkce

Postačující výkon pro všechny nabízené funkce, robustní řešení

Prednosti

Skleněná nádoba je sice těžší, ale trvanlivější než plast

Slabosti

Zatím nejsou

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR3555/00 Stolní mixér

Datum uporabe 2020-11-10

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR3555/00 Stolní mixér

Datum uporabe 2020-11-10

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