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Več zdravih napitkov
Visokozmogljiv aparat za enostavno pripravo boljše in bolj raznovrstne hrane.
900 W
ProBlend 6
2-litrska steklena posoda
Tehnologija ProBlend 6 za učinkovito mešanje
Zmogljiv 900-vatni motor za enostavno mešanje.
Z izbiro nastavitve meša z različnimi hitrostmi in na različnih stopnjah.
4.9
od 5
48
Ocene
98%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Melani15
15/02/2018
Hrvatska
Ovaj proizvod bih preporučila svakome!
Ovaj Philipsov blender je u prvom redu jednostavan za uporabu. Lako se čisti i ne zauzima puno mjesta u kuhinji. Osim toga ima lijep dizajn čistih, zaobljenih linija, bez nepotrebnih ukrasa. Lako je odrediti brzinu blendanja, a s opcijom Pulse se sve na kraju dodatno promiješa. Kašice za dobro jutro su mi najdraži pripravak iz ovog blendera!
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Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR3555/00 Blender
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR3555/00 Blender
Ajka05
22/12/2020
Česká republika
Preverjen kupec
Skvělý výrobek za super cenu
Velmi oceňuji skleněnou nádobu na mixování, která je dostatečně objemná. Mixér má stabilitu, přilne k povrchu, během mixování se nekymácí. Snadno zvládne umixovat i ořechy na pastu. Jednoduchá údržba.
Prednosti
rychlost mixování, stabilita, ovládání
Slabosti
zatím jsme nic nenašli
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR3555/00 Stolní mixér
Datum uporabe 2020-11-22
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR3555/00 Stolní mixér
Datum uporabe 2020-11-22
Franta47
10/12/2020
Česká republika
Preverjen kupec
Mixér má skvělý design a funkce
Postačující výkon pro všechny nabízené funkce, robustní řešení
Prednosti
Skleněná nádoba je sice těžší, ale trvanlivější než plast
Slabosti
Zatím nejsou
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR3555/00 Stolní mixér
Datum uporabe 2020-11-10
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR3555/00 Stolní mixér
Datum uporabe 2020-11-10