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Daily Collection Ožemalnik citrusov

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Daily CollectionOžemalnik citrusov

HR2737/70

Daily Collection Ožemalnik citrusov

Izdelek ni več na voljo

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Priročniki in dokumentacija

User Manual Philips

  • PDF dat., 496.3 kB
  • 11 March 2024

S tem ožemalnikom citrusov Philips lahko doma enostavno pripravite domač sok. Kompaktna zasnova omogoča enostavno shranjevanje, vse dele pa lahko hitro operete kar v pomivalnem stroju.

  • PDF dat.
  • 31 March 2024

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