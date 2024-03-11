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Daily Collection Ožemalnik citrusov
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HR2737/70
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User Manual Philips
S tem ožemalnikom citrusov Philips lahko doma enostavno pripravite domač sok. Kompaktna zasnova omogoča enostavno shranjevanje, vse dele pa lahko hitro operete kar v pomivalnem stroju.
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Zakaj se ožemalnik citrusov Philips vrti v obe smeri?
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