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Izdelek ni več na voljo
Enostavna priprava svežega soka
S tem ožemalnikom citrusov Philips lahko doma enostavno pripravite domač sok. Kompaktna zasnova omogoča enostavno shranjevanje, vse dele pa lahko hitro operete kar v pomivalnem stroju.
0,4 l
25 W
Samodejno obračanje
Shranjevanje kabla
Ker je aparat izjemno kompakten, ga lahko enostavno shranite v majhne prostore in omarice.
4.0
od 5
1
Ocena
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Adam1304
01/09/2013
Polska
polecam
stożek, który obraca się w owocu mógłby mieć ostrzejsze kanty i czubek oraz sam wirnik mógłby kręcic się trochę szybciej
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR2737/70 Wyciskarka do cytrusów
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR2737/70 Wyciskarka do cytrusów