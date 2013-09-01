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  • Enostavna priprava svežega soka
  • Enostavna priprava svežega soka
  • Enostavna priprava svežega soka
  • Enostavna priprava svežega soka

Izdelek ni več na voljo

Daily CollectionOžemalnik citrusov

HR2737/70

4

| (1) Ocena | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Enostavna priprava svežega soka

S tem ožemalnikom citrusov Philips lahko doma enostavno pripravite domač sok. Kompaktna zasnova omogoča enostavno shranjevanje, vse dele pa lahko hitro operete kar v pomivalnem stroju.

Poglej vse prednosti

Kompakten ožemalnik citrusov, ki ga lahko operete v pomivalnem stroju

Enostavna priprava svežega soka

  • 0,4 l

  • 25 W

  • Samodejno obračanje

  • Shranjevanje kabla

Shranjevanje kabla

Shranjevanje kabla

Majhna in kompaktna zasnova

Ker je aparat izjemno kompakten, ga lahko enostavno shranite v majhne prostore in omarice.

Dele lahko operete v pomivalnem stroju

Dele lahko operete v pomivalnem stroju

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.0

od 5

1

Ocena

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

5
3
2
1

01/09/2013

Polska

Polska

polecam

stożek, który obraca się w owocu mógłby mieć ostrzejsze kanty i czubek oraz sam wirnik mógłby kręcic się trochę szybciej

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR2737/70 Wyciskarka do cytrusów

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR2737/70 Wyciskarka do cytrusów

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