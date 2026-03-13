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Daily Collection Mesoreznica

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Daily CollectionMesoreznica

HR2712/30

Daily Collection Mesoreznica

Izdelek ni več na voljo

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Priročniki in dokumentacija

User Manual Philips Daily Collection Meat mincer

  • PDF dat., 4.7 MB
  • 13 March 2026

Ta kompaktna mesoreznica Philips v kuhinji zasede izjemno malo prostora pri uporabi in shranjevanju. Vzdržljiv motor in kovinski spoj omogočata mletje velikih količin mesa.

  • PDF dat.
  • 29 March 2026

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