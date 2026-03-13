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Daily Collection Mesoreznica
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HR2712/30
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User Manual Philips Daily Collection Meat mincer
Ta kompaktna mesoreznica Philips v kuhinji zasede izjemno malo prostora pri uporabi in shranjevanju. Vzdržljiv motor in kovinski spoj omogočata mletje velikih količin mesa.
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