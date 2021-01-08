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  • Visokozmogljivo mletje, izjemno kompaktna zasnova
  • Visokozmogljivo mletje, izjemno kompaktna zasnova
  • Visokozmogljivo mletje, izjemno kompaktna zasnova
  • Visokozmogljivo mletje, izjemno kompaktna zasnova

Izdelek ni več na voljo

Daily CollectionMesoreznica

HR2712/30

4.3

| (19) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 89%

Visokozmogljivo mletje, izjemno kompaktna zasnova

Ta kompaktna mesoreznica Philips v kuhinji zasede izjemno malo prostora pri uporabi in shranjevanju. Vzdržljiv motor in kovinski spoj omogočata mletje velikih količin mesa.

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Vrhunski motor za zmogljivost mletja do 1,7 kg/min

Visokozmogljivo mletje, izjemno kompaktna zasnova

  • 450 W nazivne moči

  • 1600 W blokirane moči

  • 1,7 kg/min

Zmogljiv motor s 450 W nazivne moči in 1600 W blokirane moči

Zmogljiv motor s 450 W nazivne moči in 1600 W blokirane moči

450 W nazivne moči in 1600 W blokirane moči za hitro in enostavno mletje

Zmogljivost mletja do 1,7 kg v 1 minuti

Zmogljivost mletja do 1,7 kg v 1 minuti

Zmogljivost mletja do 1,7 kg v 1 minuti.

2 higienski plošči za mletje iz nerjavnega jekla (5, 8 mm)

2 higienski plošči za mletje iz nerjavnega jekla (5, 8 mm)

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Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
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4.3

od 5

19

Ocene

89%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

2

08/01/2021

Lietuva

Lietuva

Puikas prietaisas

Labai patogu, greitai ir kokybiškai susmulkina mėsą, o turint didesnį kiekį pasiruošti atsargas ilgam ☺.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR2723/20 Mėsmalė

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR2723/20 Mėsmalė

29/09/2020

Latvija

Latvija

Jau gadu ar šo darbojos. Ideāls palīgs virtuvē!!!

Kompakta, viegli kopjama, strādā ideāli. Noteikti iesaku visiem, kuri meklē labu virtuves tehniku. Tagad meklēju tieši šādu drauga mammai.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR2723/20 Gaļasmašīna

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR2723/20 Gaļasmašīna

29/09/2020

България

България

Preverjen kupec

Харесвам си я!

Мели месо много бързо. Приставката за домати работи отлично- качествено и бързо. Много ми допаднаха металните връзки в машината, показани и в презентацията при закупуването.

Prednosti

бързина и качество, мощност

Slabosti

не установявам

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR2712/30 Месомелачка

Date of Use 2018-09-29

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR2712/30 Месомелачка

Date of Use 2018-09-29

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