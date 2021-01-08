2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Visokozmogljivo mletje, izjemno kompaktna zasnova
Ta kompaktna mesoreznica Philips v kuhinji zasede izjemno malo prostora pri uporabi in shranjevanju. Vzdržljiv motor in kovinski spoj omogočata mletje velikih količin mesa.
450 W nazivne moči
1600 W blokirane moči
1,7 kg/min
450 W nazivne moči in 1600 W blokirane moči za hitro in enostavno mletje
Zmogljivost mletja do 1,7 kg v 1 minuti.
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4.3
od 5
19
Ocene
89%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Šeimininkė
08/01/2021
Lietuva
Puikas prietaisas
Labai patogu, greitai ir kokybiškai susmulkina mėsą, o turint didesnį kiekį pasiruošti atsargas ilgam ☺.
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Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR2723/20 Mėsmalė
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Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR2723/20 Mėsmalė
Foxa33
29/09/2020
Latvija
Jau gadu ar šo darbojos. Ideāls palīgs virtuvē!!!
Kompakta, viegli kopjama, strādā ideāli. Noteikti iesaku visiem, kuri meklē labu virtuves tehniku. Tagad meklēju tieši šādu drauga mammai.
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Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR2723/20 Gaļasmašīna
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR2723/20 Gaļasmašīna
Дуди
29/09/2020
България
Preverjen kupec
Харесвам си я!
Мели месо много бързо. Приставката за домати работи отлично- качествено и бързо. Много ми допаднаха металните връзки в машината, показани и в презентацията при закупуването.
Prednosti
бързина и качество, мощност
Slabosti
не установявам
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Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR2712/30 Месомелачка
Date of Use 2018-09-29
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR2712/30 Месомелачка
Date of Use 2018-09-29