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Robust Collection Mešalnik

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Robust CollectionMešalnik

HR2181/00

Robust Collection Mešalnik

Izdelek ni več na voljo

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Priročniki in dokumentacija

Inovativni sistem za mešanje z dvema reziloma zagotavlja popolnoma tekoče sestavine. Mešalnik Philips HR2181/00 je del serije trpežnih kuhinjskih orodij, ki naredijo vsakodnevno kuhanje užitek.

  • PDF dat.
  • 3 July 2026

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