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Robust Collection Mešalnik
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HR2181/00
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Inovativni sistem za mešanje z dvema reziloma zagotavlja popolnoma tekoče sestavine. Mešalnik Philips HR2181/00 je del serije trpežnih kuhinjskih orodij, ki naredijo vsakodnevno kuhanje užitek.
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