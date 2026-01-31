2 l proti praskam odporna ovalna steklena posoda

2 l posoda je izdelana iz visokokakovostnega borosilikatnega stekla, ki je odporno proti praskam, in omogoča obdelavo vročih sestavin. Edinstvena ovalna oblika zagotavlja idealen pretok sestavin za popolne rezultate. Ovalno posodo lahko enostavno shranite v vrata hladilnika za takojšnje hlajenje svežih sestavin.