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HR2181/00
Kuharska orodja za vse življenje
Inovativni sistem za mešanje z dvema reziloma zagotavlja popolnoma tekoče sestavine. Mešalnik Philips HR2181/00 je del serije trpežnih kuhinjskih orodij, ki naredijo vsakodnevno kuhanje užitek.
850 W
2 l steklena posoda
sistem z dvojnimi rezili
5 hitrosti in pulzno delovanje
2 l posoda je izdelana iz visokokakovostnega borosilikatnega stekla, ki je odporno proti praskam, in omogoča obdelavo vročih sestavin. Edinstvena ovalna oblika zagotavlja idealen pretok sestavin za popolne rezultate. Ovalno posodo lahko enostavno shranite v vrata hladilnika za takojšnje hlajenje svežih sestavin.
Funkcija za samodejno pospeševanje hitrost postopoma viša od 0 do 11.000 vrtljajev na minuto v 15 sekundah. Tako lahko hitro pripravite tudi najzahtevnejše recepte.
Površina ter posoda in nastavki Philipsovega mešalnika za pranje v pomivalnem stroju omogočajo enostavno čiščenje.
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