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Vse serije

  • Standard Product Photo Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Main in-use photograph Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Front Product Photo Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Product Detail Photograph Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Product Detail Photograph Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Product in Use Photo Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Product in Use Photo Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Product in Use Photo Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Product in Use Photo Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Emotional Benefit Photo Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Product in Use Photo Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Packaging photograph Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Standard Product Photo Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Main in-use photograph Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Front Product Photo Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Product Detail Photograph Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Product Detail Photograph Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Product in Use Photo Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Product in Use Photo Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Product in Use Photo Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Product in Use Photo Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Emotional Benefit Photo Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Product in Use Photo Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Packaging photograph Philips Robust Collection Blender HR2181/00

Izdelek ni več na voljo

Robust CollectionMešalnik

HR2181/00

Kuharska orodja za vse življenje

Inovativni sistem za mešanje z dvema reziloma zagotavlja popolnoma tekoče sestavine. Mešalnik Philips HR2181/00 je del serije trpežnih kuhinjskih orodij, ki naredijo vsakodnevno kuhanje užitek.

Poglej vse prednosti

Mešalnik za tekoče mešanje z eno potezo

Kuharska orodja za vse življenje

  • 850 W

  • 2 l steklena posoda

  • sistem z dvojnimi rezili

  • 5 hitrosti in pulzno delovanje

2 l proti praskam odporna ovalna steklena posoda

2 l proti praskam odporna ovalna steklena posoda

2 l posoda je izdelana iz visokokakovostnega borosilikatnega stekla, ki je odporno proti praskam, in omogoča obdelavo vročih sestavin. Edinstvena ovalna oblika zagotavlja idealen pretok sestavin za popolne rezultate. Ovalno posodo lahko enostavno shranite v vrata hladilnika za takojšnje hlajenje svežih sestavin.

Funkcija za samodejno pospeševanje, 5 hitrosti in pulzna nastavitev

Funkcija za samodejno pospeševanje, 5 hitrosti in pulzna nastavitev

Funkcija za samodejno pospeševanje hitrost postopoma viša od 0 do 11.000 vrtljajev na minuto v 15 sekundah. Tako lahko hitro pripravite tudi najzahtevnejše recepte.

Površine za enostavno čiščenje in posoda za pranje v pomivalnem stroju

Površina ter posoda in nastavki Philipsovega mešalnika za pranje v pomivalnem stroju omogočajo enostavno čiščenje.

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