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Avance Collection Palični mešalnik

Izdelek ni več na voljo

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Avance CollectionPalični mešalnik

HR1673/90

Avance Collection Palični mešalnik

Izdelek ni več na voljo

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Priročniki in dokumentacija

Eco passport Philips Avance Collection Hand blender - English (US)

  • PDF dat., 174.8 kB
  • 13 March 2026

EU Declaration of conformity Philips Avance Collection Hand blender HR1673/90 - English (US)

  • PDF dat., 954.6 kB
  • 13 March 2026

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