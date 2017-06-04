2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
800 W, SpeedTouch s funkcijo Turbo
Tehnologija ProMix Titanium
2-krat bolj gladko mešanje*
Do 50 % hitrejše*
Philips ProMix je edinstvena in napredna tehnologija, ki je bila razvita v sodelovanju s prestižno univerzo v Stuttgartu. S posebno trikotno obliko omogoča optimalen pretok hrane ter največjo učinkovitost za hitrejše in enakomernejše mešanje.
Zmogljiv in zanesljiv 800 W motor, ki lahko poganja številne različne nastavke za obdelavo skoraj vseh vrst sestavin in odlične rezultate med pripravo hrane.
Intuitivno nastavljanje različnih hitrosti in turbo hitrost z enim gumbom za več moči. Začnite počasi, da preprečite škropljenje, in enakomerno pospešujte, dokler ne dosežete potrebne hitrosti za posamezno vrsto uporabe in sestavin. Pripravite vse najljubše jedi s pritiskom gumba.
Nagrade
4.8
od 5
189
Ocene
97%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Sene77
04/06/2017
Hrvatska
Preverjen kupec
Neizbježan u domaćinstvu
Vrlo praktičan i lak za upotrebu. Vrlo kvalitetan i snažan i motor i rezač. Brza priprema hrane, glatkoca i fina tekstura juha, umaka, kašica, smoothia u samo 2-3 minute. Jako jednostavno održavanje.
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Ta ocena je bila podana za Avance Collection HR1674/90 Štapni mikser
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Avance Collection HR1674/90 Štapni mikser
Overdrive
29/09/2016
Hrvatska
Odlican stapni mikser
Neki dan sam odlucio nabaviti stapni mikser, i nakon pregledavanja desetaka modela razlicitih proizvodjaca, izbor je pao na navedeni. Svidio mi se omjer cjene i kvalitete + dodaci koji doalze uz mikser. Mikser odlicno sjedi u ruci, kvalitetne je izrade, nista ne cvrci i ne skripi i pored toga, nije bucan. Manja zamjerka ide na menzuru koja dolazi uz njega, jer je nekako pretvrde plastike. Za sad nisam imao problema sa njom, samo mi djeluje malo osjetljivije od nekih "elasticnijih" koje dolaze sa ostalim mikserima.
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Ta ocena je bila podana za Kolekcija Avance HR1673/90 Štapni mikser
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Kolekcija Avance HR1673/90 Štapni mikser
Žufánek
01/08/2023
Česká republika
Del promocije
Preverjen kupec
Funguje
Spolehlivost a kvalita zajišťují dobře připravené suroviny na vaření.
Prednosti
Funkčnost, spolehlivost, kvalita materiálu i provedení.
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Ta ocena je bila podana za Avance Collection HR1673/90 Tyčový mixér
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Avance Collection HR1673/90 Tyčový mixér
V primerjavi s paličnim mešalnikom Philips s komoro za rezila v obliki zvonca pri internem preskusu s paradižnikom in surovo zelenjavo