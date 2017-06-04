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  • Zmogljiv palični mešalnik z enostavnim upravljanjem
  • Zmogljiv palični mešalnik z enostavnim upravljanjem
  • Zmogljiv palični mešalnik z enostavnim upravljanjem
  • Zmogljiv palični mešalnik z enostavnim upravljanjem
  • Zmogljiv palični mešalnik z enostavnim upravljanjem
  • Zmogljiv palični mešalnik z enostavnim upravljanjem
  • Zmogljiv palični mešalnik z enostavnim upravljanjem
  • Zmogljiv palični mešalnik z enostavnim upravljanjem
  • Zmogljiv palični mešalnik z enostavnim upravljanjem
  • Zmogljiv palični mešalnik z enostavnim upravljanjem
  • Zmogljiv palični mešalnik z enostavnim upravljanjem
  • Zmogljiv palični mešalnik z enostavnim upravljanjem
  • Zmogljiv palični mešalnik z enostavnim upravljanjem
  • Zmogljiv palični mešalnik z enostavnim upravljanjem
  • Zmogljiv palični mešalnik z enostavnim upravljanjem
  • Zmogljiv palični mešalnik z enostavnim upravljanjem
  • Zmogljiv palični mešalnik z enostavnim upravljanjem
  • Zmogljiv palični mešalnik z enostavnim upravljanjem
  • Zmogljiv palični mešalnik z enostavnim upravljanjem
  • Zmogljiv palični mešalnik z enostavnim upravljanjem

Izdelek ni več na voljo

Avance CollectionPalični mešalnik

HR1673/90

4.8
| (189) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 97%

1 nagrada

Zmogljiv palični mešalnik z enostavnim upravljanjem
Zmogljiv Philipsov palični mešalnik z motorjem moči 800 W, tehnologijo mešanja ProMix in gumbom SpeedTouch za intuitivno upravljanje: bolj ko pritiskate, večja je moč. S tem paličnim mešalnikom lahko pripravite svežo hrano po lastnem okusu.
Poglej vse prednosti

S tehnologijo SpeedTouch lahko pripravljate različno hrano

Zmogljiv palični mešalnik z enostavnim upravljanjem

  • 800 W, SpeedTouch s funkcijo Turbo

  • Tehnologija ProMix Titanium

  • 2-krat bolj gladko mešanje*

  • Do 50 % hitrejše*

Optimalen pretok hrane in učinkovito mešanje

Optimalen pretok hrane in učinkovito mešanje

Philips ProMix je edinstvena in napredna tehnologija, ki je bila razvita v sodelovanju s prestižno univerzo v Stuttgartu. S posebno trikotno obliko omogoča optimalen pretok hrane ter največjo učinkovitost za hitrejše in enakomernejše mešanje.

Zmogljiv 800 W motor za odlične rezultate mešanja

Zmogljiv 800 W motor za odlične rezultate mešanja

Zmogljiv in zanesljiv 800 W motor, ki lahko poganja številne različne nastavke za obdelavo skoraj vseh vrst sestavin in odlične rezultate med pripravo hrane.

Tehnologija SpeedTouch za intuitivno nastavitev prave hitrosti

Tehnologija SpeedTouch za intuitivno nastavitev prave hitrosti

Intuitivno nastavljanje različnih hitrosti in turbo hitrost z enim gumbom za več moči. Začnite počasi, da preprečite škropljenje, in enakomerno pospešujte, dokler ne dosežete potrebne hitrosti za posamezno vrsto uporabe in sestavin. Pripravite vse najljubše jedi s pritiskom gumba.

Tehnične specifikacije

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Nagrade

  • Award image VRS_AWARD-612383

Ocene

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4.8

od 5

189

Ocene

97%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

04/06/2017

Hrvatska

Hrvatska

Preverjen kupec

Neizbježan u domaćinstvu

Vrlo praktičan i lak za upotrebu. Vrlo kvalitetan i snažan i motor i rezač. Brza priprema hrane, glatkoca i fina tekstura juha, umaka, kašica, smoothia u samo 2-3 minute. Jako jednostavno održavanje.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Avance Collection HR1674/90 Štapni mikser

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Avance Collection HR1674/90 Štapni mikser

29/09/2016

Hrvatska

Hrvatska

Odlican stapni mikser

Neki dan sam odlucio nabaviti stapni mikser, i nakon pregledavanja desetaka modela razlicitih proizvodjaca, izbor je pao na navedeni. Svidio mi se omjer cjene i kvalitete + dodaci koji doalze uz mikser. Mikser odlicno sjedi u ruci, kvalitetne je izrade, nista ne cvrci i ne skripi i pored toga, nije bucan. Manja zamjerka ide na menzuru koja dolazi uz njega, jer je nekako pretvrde plastike. Za sad nisam imao problema sa njom, samo mi djeluje malo osjetljivije od nekih "elasticnijih" koje dolaze sa ostalim mikserima.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Kolekcija Avance HR1673/90 Štapni mikser

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Kolekcija Avance HR1673/90 Štapni mikser

01/08/2023

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Funguje

Spolehlivost a kvalita zajišťují dobře připravené suroviny na vaření.

Prednosti

Funkčnost, spolehlivost, kvalita materiálu i provedení.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Avance Collection HR1673/90 Tyčový mixér

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Avance Collection HR1673/90 Tyčový mixér

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  1. V primerjavi s paličnim mešalnikom Philips s komoro za rezila v obliki zvonca pri internem preskusu s paradižnikom in surovo zelenjavo