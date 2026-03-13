IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

2 leti garancije

Vse serije

Serija Daily Ročni mešalnik

Izdelek ni več na voljo

Podpora

Serija DailyRočni mešalnik

HR1459/00

Serija Daily Ročni mešalnik

Izdelek ni več na voljo

Pojdi v trgovino

Prijavite se ali ustvarite račun

Registrirajte svoj produkt

V hipu boste imeli dostop do priročnikov, prilagojene podpore in še več. Poleg tega je hitro in enostavno.

Registriraj zdaj

Priročniki in dokumentacija

EU Declaration of conformity Philips Daily Collection Mixer HR1459/00 - English (US)

  • ZIP dat., 1.8 MB
  • 13 March 2026

User Manual Philips Daily Collection Mixer HR1459/00

  • PDF dat., 1.8 MB
  • 13 March 2026

Obrnite se na Philips

Z veseljem vam bomo pomagali