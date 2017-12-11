2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
300 W
5 hitrosti
Metlica
Zmogljiv 300 W motor, ki tolče, stepa in gnete brez konkurence
5 namenskih hitrosti in funkcija Turbo za pestro izbiro receptov
Priložene so metlice in nastavki za gnetenje testa iz nerjavnega jekla.
4.9
od 5
27
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Buki
11/12/2017
Hrvatska
Prouzvod je odlican.
Proizvod je napravljen po najvišim standardima kvalitete, ergonomican i tih u radu. Također, svojim izborom funkcija i nastavaka pruža izuzetnu pomoć pri pripremi kolača, a i drugih jela.
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Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR1459/00 Mikser
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR1459/00 Mikser
gorangrub
26/10/2017
Hrvatska
Odličan mali mikser
Jak, zauzima malo prostora, lagan. Odlično radi svoj posao.
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Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR1459/00 Mikser
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Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR1459/00 Mikser
Lyafa
05/11/2021
Україна
Классный миксер, когда Вам нуден именно миксер
Достаточная мощность для комфортного использования, качественные венчики, надежный мотор. Уже около пяти лет пользуемся на кухне
Prednosti
Достаточно мощный мотор, качественные венчики
Slabosti
Недостатков не обнаружено
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR1459/00 Міксер
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR1459/00 Міксер