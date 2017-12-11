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  • Popolno stepanje in mešanje
  • Popolno stepanje in mešanje
  • Popolno stepanje in mešanje
  • Popolno stepanje in mešanje
  • Popolno stepanje in mešanje
  • Popolno stepanje in mešanje
  • Popolno stepanje in mešanje
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  • Popolno stepanje in mešanje
  • Popolno stepanje in mešanje
  • Popolno stepanje in mešanje
  • Popolno stepanje in mešanje
  • Popolno stepanje in mešanje
  • Popolno stepanje in mešanje

Izdelek ni več na voljo

Serija DailyRočni mešalnik

HR1459/00

4.9
| (27) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Popolno stepanje in mešanje
Mešalnik Philips z zmogljivim 300 W motorjem zagotavlja popolne rezultate z malo truda pri gnetenju, mešanju ali stepanju. Nudi vam tudi boljši nadzor s 5 nastavitvami hitrosti za vse recepte.
Poglej vse prednosti

Za okusne doma pripravljene slaščice in torte

Popolno stepanje in mešanje

  • 300 W

  • 5 hitrosti

  • Metlica

Zmogljiv 300 W motor

Zmogljiv 300 W motor

Zmogljiv 300 W motor, ki tolče, stepa in gnete brez konkurence

5 hitrosti in funkcija Turbo za pestro izbiro receptov

5 hitrosti in funkcija Turbo za pestro izbiro receptov

5 namenskih hitrosti in funkcija Turbo za pestro izbiro receptov

Metlice in nastavki za gnetenje testa iz nerjavnega jekla

Metlice in nastavki za gnetenje testa iz nerjavnega jekla

Priložene so metlice in nastavki za gnetenje testa iz nerjavnega jekla.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.9

od 5

27

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

11/12/2017

Hrvatska

Hrvatska

Prouzvod je odlican.

Proizvod je napravljen po najvišim standardima kvalitete, ergonomican i tih u radu. Također, svojim izborom funkcija i nastavaka pruža izuzetnu pomoć pri pripremi kolača, a i drugih jela.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR1459/00 Mikser

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR1459/00 Mikser

26/10/2017

Hrvatska

Hrvatska

Odličan mali mikser

Jak, zauzima malo prostora, lagan. Odlično radi svoj posao.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR1459/00 Mikser

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR1459/00 Mikser

05/11/2021

Україна

Україна

Классный миксер, когда Вам нуден именно миксер

Достаточная мощность для комфортного использования, качественные венчики, надежный мотор. Уже около пяти лет пользуемся на кухне

Prednosti

Достаточно мощный мотор, качественные венчики

Slabosti

Недостатков не обнаружено

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR1459/00 Міксер

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR1459/00 Міксер

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