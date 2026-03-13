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Daily Collection Ročni mešalniki
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HR1453/70
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User Manual Philips
Z mešalnikom Philips lahko pripravljate slastne domače torte, pite in kruh. Zmogljivi 175 W motor, 3 hitrosti ter metlice in nastavki za gnetenje omogočajo enostavno in zabavno mešanje.
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