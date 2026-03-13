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Daily Collection Ročni mešalniki

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Daily CollectionRočni mešalniki

HR1453/70

Daily Collection Ročni mešalniki

Izdelek ni več na voljo

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Priročniki in dokumentacija

User Manual Philips

  • PDF dat., 624.2 kB
  • 13 March 2026

Z mešalnikom Philips lahko pripravljate slastne domače torte, pite in kruh. Zmogljivi 175 W motor, 3 hitrosti ter metlice in nastavki za gnetenje omogočajo enostavno in zabavno mešanje.

  • PDF dat.
  • 19 October 2026

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