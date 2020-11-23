Izdelek ni več na voljo
Kuharska orodja za vse življenje
Z mešalnikom Philips lahko pripravljate slastne domače torte, pite in kruh. Zmogljivi 175 W motor, 3 hitrosti ter metlice in nastavki za gnetenje omogočajo enostavno in zabavno mešanje.
300 W
Metlice iz nerjavnega jekla
Nastavki za gnetenje testa
Zmogljiv 175 W motor omogoča pripravo najrazličnejših sestavin.
Več hitrosti in funkcija Turbo za popolne rezultate.
Par metlic in nastavki za gnetenje testa iz nerjavnega jekla za mešalnik Philips zagotavljajo popolno stepanje/mešanje in gnetenje za pripravo vseh receptov.
5.0
od 5
4
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Liora1
23/11/2020
Україна
Хороший миксер!
Покупала очень давно! Взбивает на ура будь то бисквитное тесто или крем или безе... В общем отличный прибор!!!!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR1453/70 Ручні міксери
Datum uporabe 2018-11-23
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR1453/70 Ручні міксери
Datum uporabe 2018-11-23
Ліна
12/11/2019
Україна
Дуже зручний у використанні!
Ще тато купив цей міксер коли я була малою... 2 сестри і я навчилися з ним і торти пекти і креми збивати! Чудова річ!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR1453/70 Ручні міксери
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR1453/70 Ручні міксери
Ena79
07/05/2019
România
Foarte bun
Sunt foarte mulțumită își face f bine treaba. Recomand acest mixer.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR1453/70 Mixere de mână
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR1453/70 Mixere de mână