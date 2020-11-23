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  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1453/70
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1453/70
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1453/70
  • Product in Use Photo Philips Daily Collection Hand mixers HR1453/70
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Hand mixers HR1453/70
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1453/70
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1453/70
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1453/70
  • Product in Use Photo Philips Daily Collection Hand mixers HR1453/70
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Hand mixers HR1453/70

Izdelek ni več na voljo

Daily CollectionRočni mešalniki

HR1453/70

5

| (4) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Kuharska orodja za vse življenje

Z mešalnikom Philips lahko pripravljate slastne domače torte, pite in kruh. Zmogljivi 175 W motor, 3 hitrosti ter metlice in nastavki za gnetenje omogočajo enostavno in zabavno mešanje.

Poglej vse prednosti

Mešalnik za okusne slaščice in doma pripravljene torte

Kuharska orodja za vse življenje

  • 300 W

  • Metlice iz nerjavnega jekla

  • Nastavki za gnetenje testa

Zmogljiv 175 W motor

Zmogljiv 175 W motor omogoča pripravo najrazličnejših sestavin.

Več hitrosti in funkcija Turbo

Več hitrosti in funkcija Turbo

Več hitrosti in funkcija Turbo za popolne rezultate.

Priložene metlice in nastavki za mešanje testa

Priložene metlice in nastavki za mešanje testa

Par metlic in nastavki za gnetenje testa iz nerjavnega jekla za mešalnik Philips zagotavljajo popolno stepanje/mešanje in gnetenje za pripravo vseh receptov.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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5.0

od 5

4

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

23/11/2020

Україна

Україна

Хороший миксер!

Покупала очень давно! Взбивает на ура будь то бисквитное тесто или крем или безе... В общем отличный прибор!!!!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR1453/70 Ручні міксери

Datum uporabe 2018-11-23

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR1453/70 Ручні міксери

Datum uporabe 2018-11-23

12/11/2019

Україна

Україна

Дуже зручний у використанні!

Ще тато купив цей міксер коли я була малою... 2 сестри і я навчилися з ним і торти пекти і креми збивати! Чудова річ!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR1453/70 Ручні міксери

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR1453/70 Ручні міксери

07/05/2019

România

România

Foarte bun

Sunt foarte mulțumită își face f bine treaba. Recomand acest mixer.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR1453/70 Mixere de mână

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR1453/70 Mixere de mână

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