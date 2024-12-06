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Izdelek ni več na voljo
Blagovna znamka št. 1 v svetu električnega britja
S sistemom Jet Clean
Vseskozi ohranja tri brivne glave v tesnem stiku s kožo za hitro in učinkovito britje.
Protibakterijski premaz v notranjosti brivne enote omogoča, da brivnik s spiranjem očistite v samo nekaj sekundah.
Sistem dvojnih rezil električnega brivnika dvigne dlačice za udobno britje pod nivojem kože.
4.5
od 5
8
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Razak
06/12/2024
Česká republika
Del promocije
Preverjen kupec
Holicí strojek
Za mě jsou výrobky od Philips výborné. Letos mi bude padesát a od mládí používám toto značku a prosím bez problémů. Jen info, že nemám zaplacené tuto recenzi.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 3000 HQ8270/21 Elektrický holicí strojek
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 3000 HQ8270/21 Elektrický holicí strojek
Бръснач
31/12/2017
България
Отлична
Единствената бръсначка, която успява да ме избръсне вече доста години, при това без никакви функционални, или качествени проблеми.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 3000 HQ8270/21 Електрическа самобръсначка
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 3000 HQ8270/21 Електрическа самобръсначка
Andrzejcol
07/11/2013
Polska
Bardzo dobry i praktyczny produkt
Jestem zadowolony z jego użytkowania.Goli szybko, cicho i skutecznie.Wygląda solidnie i estetycznie. Ma ergonomiczny kształt. Bateria trzyma wystarczająco długo. Mnie starcza na 20 goleń do kolejnego ładowania.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 3000 HQ8270/21 Electric shaver
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 3000 HQ8270/21 Electric shaver