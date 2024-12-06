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  • Hitro. Gladko. Učinkovito.
  • Hitro. Gladko. Učinkovito.
  • Hitro. Gladko. Učinkovito.
  • Hitro. Gladko. Učinkovito.
  • Hitro. Gladko. Učinkovito.
  • Hitro. Gladko. Učinkovito.
  • Hitro. Gladko. Učinkovito.
  • Hitro. Gladko. Učinkovito.
  • Hitro. Gladko. Učinkovito.
  • Hitro. Gladko. Učinkovito.
  • Hitro. Gladko. Učinkovito.

Izdelek ni več na voljo

Shaver series 3000Električni brivnik

HQ8270/21

4.5
| (8) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Hitro. Gladko. Učinkovito.
Brivne glave Speed-XL s tremi mrežicami električnega brivnika Philips nudijo 50 % večjo površino britja za hitro in gladko britje.
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Blagovna znamka št. 1 v svetu električnega britja

Hitro. Gladko. Učinkovito.

  • S sistemom Jet Clean

Sistem za prilagajanje linijam obraza SmartTouch: za hitro in učinkovito britje

Sistem za prilagajanje linijam obraza SmartTouch: za hitro in učinkovito britje

Vseskozi ohranja tri brivne glave v tesnem stiku s kožo za hitro in učinkovito britje.

Hitro čiščenje s spiranjem in protibakterijskim premazom v notranjosti

Hitro čiščenje s spiranjem in protibakterijskim premazom v notranjosti

Protibakterijski premaz v notranjosti brivne enote omogoča, da brivnik s spiranjem očistite v samo nekaj sekundah.

Tehnologija Super Lift & Cut

Tehnologija Super Lift & Cut

Sistem dvojnih rezil električnega brivnika dvigne dlačice za udobno britje pod nivojem kože.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.5

od 5

8

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

06/12/2024

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Holicí strojek

Za mě jsou výrobky od Philips výborné. Letos mi bude padesát a od mládí používám toto značku a prosím bez problémů. Jen info, že nemám zaplacené tuto recenzi.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 3000 HQ8270/21 Elektrický holicí strojek

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 3000 HQ8270/21 Elektrický holicí strojek

31/12/2017

България

България

Отлична

Единствената бръсначка, която успява да ме избръсне вече доста години, при това без никакви функционални, или качествени проблеми.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 3000 HQ8270/21 Електрическа самобръсначка

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 3000 HQ8270/21 Електрическа самобръсначка

07/11/2013

Polska

Polska

Bardzo dobry i praktyczny produkt

Jestem zadowolony z jego użytkowania.Goli szybko, cicho i skutecznie.Wygląda solidnie i estetycznie. Ma ergonomiczny kształt. Bateria trzyma wystarczająco długo. Mnie starcza na 20 goleń do kolejnego ładowania.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 3000 HQ8270/21 Electric shaver

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 3000 HQ8270/21 Electric shaver

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