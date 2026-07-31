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Dodatek za Airfryer Komplet za peko pice XXL

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Dodatek za AirfryerKomplet za peko pice XXL

HD9953/00

Dodatek za Airfryer Komplet za peko pice XXL

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S tem posebnim kompletom za peko pice za Airfryer Philips lahko postanete pravi mojster za pico. Brez predhodnega segrevanja lahko z Airfryerjem v samo 8 minutah uživate v najljubši pici.

  • PDF dat.
  • 31 July 2026

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