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Dodatek za Airfryer Komplet za peko pice XXL
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HD9953/00
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S tem posebnim kompletom za peko pice za Airfryer Philips lahko postanete pravi mojster za pico. Brez predhodnega segrevanja lahko z Airfryerjem v samo 8 minutah uživate v najljubši pici.
Iz cvrtnika Philips Airfryer se kadi bel dim