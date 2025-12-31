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  • Komplet za peko pice XXL
  • Komplet za peko pice XXL
  • Komplet za peko pice XXL
  • Komplet za peko pice XXL
  • Komplet za peko pice XXL
  • Komplet za peko pice XXL
  • Komplet za peko pice XXL
  • Komplet za peko pice XXL
  • Komplet za peko pice XXL
  • Komplet za peko pice XXL
  • Komplet za peko pice XXL
  • Komplet za peko pice XXL
  • Komplet za peko pice XXL
  • Komplet za peko pice XXL
  • Komplet za peko pice XXL
  • Komplet za peko pice XXL
  • Komplet za peko pice XXL
  • Komplet za peko pice XXL
  • Komplet za peko pice XXL
  • Komplet za peko pice XXL
  • Komplet za peko pice XXL
  • Komplet za peko pice XXL
  • Komplet za peko pice XXL
  • Komplet za peko pice XXL

Dodatek za AirfryerKomplet za peko pice XXL

HD9953/00

Komplet za peko pice XXL
S tem posebnim kompletom za peko pice za Airfryer Philips lahko postanete pravi mojster za pico. Brez predhodnega segrevanja lahko z Airfryerjem v samo 8 minutah uživate v najljubši pici.
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Dodatki za peko pice z Airfryerjem

Komplet za peko pice XXL

  • Komplet dodatkov

  • 1 pladenj za pico

S pladnjem za pico v 8 minutah specite svojo najljubšo 26-centimetrsko pico.

S pladnjem za pico v 8 minutah specite svojo najljubšo 26-centimetrsko pico.

Zdaj lahko z Airfryerjem in pladnjem XXL za pico spečete svojo najljubšo pico: 26 cm velike domače pice ali celo zamrznjene vnaprej pripravljene pice so pripravljene v samo 8 minutah.

Dnevni navdih za nove recepte

Dnevni navdih za nove recepte

Z recepti v aplikaciji HomeID naših profesionalnih kuharjev in milijonov uporabnikov boste vedno dobili navdih in razširili kuharski repertoar. Bolj ko uporabljate aplikacijo HomeID, bolj prilagojena priporočila dobite.*

Deli, primerni za pomivanje v pomivalnem stroju, omogočajo preprosto čiščenje

Deli, primerni za pomivanje v pomivalnem stroju, omogočajo preprosto čiščenje

Pladenj za pico in prijemalke lahko varno operete v pomivalnem stroju, tako da jih lahko še lažje spet uporabite.

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