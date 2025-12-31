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HD9953/00
Komplet dodatkov
1 pladenj za pico
Zdaj lahko z Airfryerjem in pladnjem XXL za pico spečete svojo najljubšo pico: 26 cm velike domače pice ali celo zamrznjene vnaprej pripravljene pice so pripravljene v samo 8 minutah.
Z recepti v aplikaciji HomeID naših profesionalnih kuharjev in milijonov uporabnikov boste vedno dobili navdih in razširili kuharski repertoar. Bolj ko uporabljate aplikacijo HomeID, bolj prilagojena priporočila dobite.*
Pladenj za pico in prijemalke lahko varno operete v pomivalnem stroju, tako da jih lahko še lažje spet uporabite.
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Obiščite www.Philips.com/HomeID, da preverite, ali je HomeID na voljo v vaši državi.