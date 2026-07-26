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Serija Avance Dodatna posoda za žar za Airfryer

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Serija AvanceDodatna posoda za žar za Airfryer

HD9911/90

Serija Avance Dodatna posoda za žar za Airfryer

Izdelek ni več na voljo

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Tehnologija Rapid Air ter luknjasta površina s prepoznavnimi robovi za popolno in bolj zdravo pečeno ribo, meso in zelenjavo. Površina proti sprijemanju omogoča preprosto odstranjevanje hrane in enostavno čiščenje.

  • PDF dat.
  • 26 July 2026

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